Su taşkının ardından araçlar çekiliyor - Son Dakika

Su taşkının ardından araçlar çekiliyor

İZMİR - İzmir Karşıyaka'da denizin taşması sonucu sular altında kalan araçlar çekilmeye devam ediyor.

İzmir'de 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Mavişehir Mahallesinde denizin taşması nedeniyle çok sayıda araç sular altında kaldı, sahil bandında bulunan sitelerin bahçeleri deniz suyuyla doldu. Araçları sular altında kalan vatandaşlar, çekici yardımıyla araçlarını çektirmeye devam ederken, bazı dükkanlar da su taşkınından etkilendi.

Aracını son anda taşkından kurtardığını belirten Güven Demirtaş isimli vatandaş, "04.30 sıralarında yağışlar kesilmişti. Site güvenliği anons ederek araçlarımızı çekmemizi istedi. 10 dakika içerisinde su seviyesi yükseldi. Zar zor araçlarımızı kaldırmaya çalıştık. Bazı vatandaşlar uykudan uyanamadığı için araçlarını alamadı ve araçları hasar içerisinde kaldı. Geçen sene de aynı şey yaşanmıştı ama bu seneki daha şiddetliydi. Suyun seviyesi daha fazla yükseldi" dedi. Bakkal sahibi Fuat Gül ise, "Her sene aynı şey yaşanıyor. 04.15 sıralarında hiçbir şey yoktu. Yağmuru takip ediyorduk. 15 dakikada su taştı. Dükkanımdaki bütün mallar suyun içinde. Dolaplarımızın motorları bozuldu. Sabahtan beri dükkanı toparlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, su taşkının yaşanması sonrası bölge havadan görüntülendi.