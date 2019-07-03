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SÜ Teknoloji Fakültesine TÜBİTAk'tan 4 ödül

36 dakika önce

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesi TÜBİTAK'tan 2'si birincilik olmak üzere toplamda 4 ödül birden kazandı.

SÜ Teknoloji Fakültesine TÜBİTAk'tan 4 ödül, System.String[]
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesi TÜBİTAK'tan 2'si birincilik olmak üzere toplamda 4 ödül birden kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen Lisans Öğrenci Proje Yarışması kapsamında Konya Bölge Yarışması tamamlandı. Yarışmada, SÜ Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden katılan öğrencilerinden 2'si birincilik, 1'i ikincilik ve 1'i üçüncülük olmak üzere toplamda 4 ödül birden alarak büyük bir başarı elde etti.

TÜBİTAK'ın 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde danışmanlığını SÜ Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Köklü'nün yaptığı Burak Yılmaz, "Güneş Enerjisi ile Şarj Edilen Ses, Boyun ve Göz Hareketleri ile Kontrol Edilebilen Engelli Tekerlekli Sandalyesi" projesiyle birincilik ödülünü alarak 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

TÜBİTAK'ın 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Akıllı Şehirler ve Ulaşım kategorisinde danışmanlığını SÜ Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Köklü'nün yaptığı Yasin Doğanşah, "Acil Durum Sinyalizasyon Sistemi - ADUS" projesiyle birincilik ödülünü alarak 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. TÜBİTAK'ın 2242 Akıllı Şehirler ve Ulaşım kategorisinde danışmanlığını SÜ Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şakir Taşdemir'in yaptığı Cihan Erol, "Elektronik Ruhsat" projesiyle ikincilik ödülünü aldı.

TÜBİTAK'ın 2242 Akıllı Şehirler ve Ulaşım kategorisinde danışmanlığını SÜ Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şakir Taşdemir'in yaptığı Oğuzhan Yenen ve Furkan Öz, "Mobil Tabanlı Araç Kaza Takip Sistemi" projesiyle üçüncülük ödülü aldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
Selçuk Üniversitesi, Bilgisayar, Güncel
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