'SU' TEMASIYLA DÜZENLENEN 5. İZMİR GASTROFEST BAŞLADI

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla İzmir'de 'Geleceğe Miras II H2O Tatlı ve Tuzlu Sular' temasıyla düzenlenen 5. İzmir GastroFest başladı. Tarih Havagazı Fabrikası yerleşkesindeki festivalde ziyaretçiler, gün boyunca farklı lezzetleri deneyimle şansı bulacak.

İzmir'i gastronomide marka kent yapmak hedefi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen İzmir GastroFest başladı. Tarih Havagazı Fabrikası yerleşkesinde, bu yıl 'Geleceğe Miras II H2O Tatlı ve Tuzlu Sular' temasıyla 5'incisi düzenlenen İzmir GastroFest, daha iyi bir gelecek ve daha yaşanılabilir bir dünya için sektörün paydaşlarını İzmir'de bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un videolu mesajıyla açılışı yapılan festivale, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, İTB Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, İTB Sayman Üyesi Bülent Uçak, Italtur Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Hande Arslanalp yanı sıra çok sayıda davetli ve sektör paydaşı yer aldı. Başkent Kültür Yolu Festivali çalışmaları nedeniyle İzmir GastroFest'e videolu mesaj gönderen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, önümüzdeki yıl İzmir'i Kültür Yolu festival şehirleri arasında katacaklarını söyledi. Festivalin geçen yıl 'Toprak' temasıyla düzenlendiğini hatırlatan Bakan Yardımcısı Yavuz, GastroFest'e bu yıl ise geleceğe miras olan 'Su' temasıyla düzenlendiğini söyledi. Yavuz, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenlerinden birini de su yönetimi olduğunu ve festivalde bu konunun ele alınacağını belirtti. Türkiye'de su sorunun yaşanmadığını ve nüfusun tamamının temiz suya erişebildiğini aktaran Yavuz, hiçbir ülkenin su zengini olmadığına dikkati çekti.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR MUTFAK İÇİN GELENEĞİMİZE BAKALIM'

Sürdürülebilir turizm öneminin dünyada arttığını anlatan Yavuz, turizm faaliyetlerinde yeme içmede su ve enerji kullanımında israfın önüne geçilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu 'Bizim mutfağımız sürdürülebilir bir mutfaktır. Büyüklerimiz hiçbir şeyi israf etmeden kullanmasını çok iyi bilir. Sürdürülebilir mutfak için yapılması gereken yüzümüzü tekrar geleneğimize döndürmektir. Gastronomi, turizmde önemli bir yer tutuyor. Bu konuda biz dünyanın en şanslısıyız. İnanılmaz bir mutfak zenginliğine sahibiz. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 2021 verilerine göre, Türkiye dünyanın en çok turist alan ülkeler sıralamasında 4'üncü sıraya yükseldi. 2022 yılının ilk 8 ayında 32,5 milyon turist ağırladık. Yıl sonuna kadar 47 milyon ziyaretçi ve 37 milyar dolar gelir bekliyoruz. 200 ülkede ülkemizin kültür ve turizm potansiyelini tanıtıyoruz. Gastronomi alandaki tanıtım faaliyetlerini giderek daha çok ağırlık veriyoruz. Türk mutfağını dünya arkası yapmak amacıyla katılımcı bir yaklaşımla çalışıyoruz. Gastro turizmi stratejik alana aldık.

ZİYARETÇİLER FESTİVALİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Festivale katılan ziyaretçiler ise Tarihi Havagazı Fabrikası içerisindeki alanda kurulan stantlarda farklı lezzetleri deneyimledi.

İzmir GastroFest'e katılan Esra Çilek (30), 'Biz yeni geldik, beğendik. Geçen sene katılamamıştık. Deneyimlediğimiz ürünler gayet lezzetli. Boyoz ile zeytin, zeytinyağı, doğal ve çok lezzetliydi dedi.

Festivale ilk kez katıldığını dile getiren vatandaşlardan Ayşenur Çilek (26) ise 'Çok güzel, çok keyifli tadım yapıyoruz şimdilik, daha yeni geldik ama keyifli geçecek gibi görünüyor diye konuştu.(DHA)