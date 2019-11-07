Son Dakika Haberleri: Su termosundan uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Su termosundan uyuşturucu çıktı

Su termosundan uyuşturucu çıktı

7 saat önce

Hatay'da narkotik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada su termosu içerisine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Su termosundan uyuşturucu çıktı, System.String[]

Hatay'da narkotik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada su termosu içerisine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.


Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Reyhanlı ilçesinde durdurulan H.Ş. isimli şahsın arabasında arama yapıldı. Aramada arabanın bagajında bulunan su termosunun içerisine gizlenmiş 43 paket halinde 43 bin adet captagon hap ele geçirildi. Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan H.Ş., Z.Ş., H.Ş. ve B.Ş. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. - HATAY

Narkotik, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:11 Kaynak: İHA
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