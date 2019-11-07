Su termosundan uyuşturucu çıktı

Hatay'da narkotik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada su termosu içerisine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.



Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Reyhanlı ilçesinde durdurulan H.Ş. isimli şahsın arabasında arama yapıldı. Aramada arabanın bagajında bulunan su termosunun içerisine gizlenmiş 43 paket halinde 43 bin adet captagon hap ele geçirildi. Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan H.Ş., Z.Ş., H.Ş. ve B.Ş. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. - HATAY