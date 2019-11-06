Son Dakika Haberleri: Su tesisatçısı, foseptik tankı patlamasında hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Su tesisatçısı, foseptik tankı patlamasında hayatını kaybetti

Su tesisatçısı, foseptik tankı patlamasında hayatını kaybetti

8 saat önce

Endonezya'da bir evde çalışan su tesisatçısı, foseptik tankının patlaması sonucu açılan çukura düştü ve tankın kapağının altında kalarak hayatını kaybetti.

Su tesisatçısı, foseptik tankı patlamasında hayatını kaybetti, System.String[]

Endonezya'da bir evde çalışan su tesisatçısı, foseptik tankının patlaması sonucu açılan çukura düştü ve tankın kapağının altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın doğusundaki Cakung bölgesinde meydana geldi. Bir evde onarım yapan su tesisatçılarından biri, foseptik tankının patlaması sonucu açılan çukura düşerek hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tesisatçıların bastıkları zeminde patlamanın meydana geldiği, foseptik tankının metal kapağının yerden yükseldiği ve çukurdaki tesisatçının üzerine düştüğü görüldü. Diğer tesisatçı ise patlamanın etkisiyle açılan çukurun kenarına savruldu.

Yetkililer, foseptik tanklarının içerisinde biriken gazın yanıcı olduğunu ve tankların hava çıkışının bulunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Görüntü Dökümü

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-Tesisatçıların görüntüsü

-Patlama anı

-Tankın metal kapağının altında kalan tesisatçı

-Çukurun kenarına savrulan tesisatçı


Jakarta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:51 Kaynak: DHA
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