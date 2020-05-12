Su tesisatçısı iki kardeşin alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde ayrı işyerlerinde su tesisatçısı olarak çalışan iki kardeş arasında alacak verecek yüzünden çıkan kavgada Murat Güner, iddiaya göre av tüfeği ile ateş açan kardeşi M.G. tarafından öldürüldü. Saçmaların isabet ettiği 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Altıeylül ilçesi Kasaplar Mahallesinin Çardaklı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre ayrı işyerlerinde su tesisatçısı olarak çalışan Murat Güner ile kardeşi M.G. arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine M.G., av tüfeğiyle ateş açtı. Murat Güner ile birlikte, çevrede bulunan iki kişi saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Balıkesir'deki hastanelere kaldırılırken, Murat Güner tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayın ardından M.G.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.