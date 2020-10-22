Su tesisatçısıydı, fide üreticisi oldu - Son Dakika

Su tesisatçısıydı, fide üreticisi oldu

22.10.2020 11:10
Su tesisatçısıydı, fide üreticisi oldu, System.String[]

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Erol Duran (44), su tesisatçılığı yaptığı sırada köyünde küçük bir serayla başladığı sebze ve meyve fide üretiminde şimdi 11 dönümlük alanda üretim yapıyor.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Erol Duran (44), su tesisatçılığı yaptığı sırada köyünde küçük bir serayla başladığı sebze ve meyve fide üretiminde şimdi 11 dönümlük alanda üretim yapıyor. Duran, Türkiye'nin dört bir yanına fide gönderiyor. Çaycuma'ya bağlı Geriş köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Erol Duran, su tesisatçılığı yaptığı sırada ailesinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı sebze üretimini geliştirmek istedi. İşini bırakan Duran, önce 2 dönümlük bahçesine küçük bir sera kurdu. Köylülerin talebi üzerine fide üretimi yapmaya başlayan Duran, ardından bir bayinin de fide tedarikçisi oldu. Duran, zamanla çevresindeki diğer boş arazileri satın alarak seralar kurdu. 7 yılda 11 dönümlük üretim alanı kuran Duran, köydeki 15 kadına da istihdam sağlıyor.  'TİCARETİ YAPILAN HER FİDEYİ YETİŞTİRİYORUZ'Erol Duran, fide üretim tesisinde mevsimine göre her türlü sebze ve meyve fidesini ürettiklerini söyledi. Ürettikleri fideleri Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini ifade eden Duran, İlk yaptığımız seralar fideciliğe pek uygun seralar değildi. Sulaması elle yapılan seralardı. Zamanla, yavaş yavaş kazandıkça geliştirildi. Ticareti yapılan her türlü fideyi yetiştirebiliyoruz. Domates, salatalık, biber, lahana grupları, hemen hemen hepsini yetiştirebiliyoruz. Aşılı fide de yapıyoruz dedi. KÖYLÜ KADINLARA İSTİHDAM

Fide tesisinin köydeki kadınların önemli geçim kaynaklarından biri haline geldiğini ifade eden Duran, Bölgeden sezonuna göre 20 kişiye yakın çalışanımız oluyor. Çevre köylerden, kendi köyümüzden ev kadınları çalışıyor daha çok. Burada çok rahat iş imkanı bulmuş oluyorlar. Özellikle köyde ihtiyacı olanların burada çalışıp evlerine ekmek götürmeleri bizim için çok değerli diye konuştu.


Erol Duran, Türkiye, Çaycuma, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Su tesisatçısıydı, fide üreticisi oldu - Son Dakika

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