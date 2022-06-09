Su tesisatını yapan işçi elektrik akımına kapıldı - Son Dakika
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Su tesisatını yapan işçi elektrik akımına kapıldı

09.06.2022 16:33
Su tesisatını yapan işçi elektrik akımına kapıldı

Zonguldak'ta Ontemmuz Mahallesinde belediye işçisi olduğu öğrenilen Metin Yanık isimli kişi çalışma sırasında elektrik çarpması sonucunda yaralandı.

Zonguldak'ta Ontemmuz Mahallesinde belediye işçisi olduğu öğrenilen Metin Yanık isimli kişi çalışma sırasında elektrik çarpması sonucunda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, belediye işçisi olduğu öğrenilen Metin Yanık isimli kişi bir evin su tesisatını yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Metin Yanık'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Su tesisatını yapan işçi elektrik akımına kapıldı
Su tesisatını yapan işçi elektrik akımına kapıldı

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Kaynak: İHA

Zonguldak, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su tesisatını yapan işçi elektrik akımına kapıldı - Son Dakika

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