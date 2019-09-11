Son Dakika Haberleri: Su topu başarıya doymuyor
Son Dakika Spor Haber

Su topu başarıya doymuyor

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Su Topu Takımı, 'U19 Erkekler Bölgesel Ligi'ni 1. tamamlayarak 2. Lig'e yükseldi.

Su topu başarıya doymuyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Su Topu Takımı, 'U19 Erkekler Bölgesel Ligi'ni 1. tamamlayarak 2. Lig'e yükseldi.


Altyapısından yetiştirdiği sporcularla adından övgüyle söz ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Su Topu Takımı başarısını sürdürmeye devam ediyor. Bu sezon ilk defa mücadele ettiği 'büyük erkekler'de şampiyon olarak 2. Lig'e ve U13 Erkekler'de 1. Lig'e yükselen yeşil-beyazlılar, son olarak U19 Erkekler Bölgesel Ligi'nde grup birincisi olarak 2. Lig'e yükseldi.


9 takım ve 2 farklı gruptan oluşan Su topu U19 Erkekler Bölgesel Ligi grup etabı 6-8 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te tamamlandı. Şehit Kamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu'nda oynanan maçlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor B grubunda mücadele etti. İlk maçında Kayseri Faroz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nü 29-1, ikinci maçında Su Akua Spor Kulübü'nü 34-2 skorla mağlüp eden yeşil-beyazlılar, üçüncü ve son maçında Bahçelievler Yıldız Spor Kulübü'nü 28-8 ile geçerek namağlup şekilde U19 Erkekler 2. Lig'e yükseldi. Takımın bu başarısı, Bursalı sporseverleri de gururlandırdı. - BURSA

Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi
Son Dakika: Büyükşehir belediye başkanlarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarmaları eleştirdi Mahsun Kırmızıgül, hastanede yatan oyuncu Erol Demiröz için kan çağrısında bulundu Çiftçiler, tarlada oluşan obrukların önlenmesi için çözüm istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 15:08:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su topu başarıya doymuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]