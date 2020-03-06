Su topu grup müsabakaları Muğla'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi su topu grup müsabakaları 12 ilden 20 takım ve 260 sporcunun katılımı ile Muğla'da başladı.

Muğla Yüzme Salonundaki müsabakaların açılış seremonisi şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, müsabakaların Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2020 Faaliyet Programında yer aldığını, Muğla'nın bu hafta su topu, hokey, futsal, taekwondo ve tenis olmak üzere beş branşta ulusal müsabakalara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bu müsabakalarda kentin şu an bin 500 sporcuyu ağırladığını vurgulayan İlman, "Turizmde marka kent olan Muğla Spor organizasyonlarında da hızla marka kent olma yolunda ilerliyor. Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası birçok spor faaliyetine ev sahipliği yapıyoruz. Daha çok tesis daha çok organizasyon parolasıyla çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor." dedi.

Müsabakaların ilk gününde Kocaeli İl Karması Kız Takımı, Mersin İl Karması Kız Takımını 17-0 yendi.

Müsabakalarda 8 Mart'ta sona erecek.