Su Topu Grup Müsabakaları Sona Erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Su Topu Grup Müsabakaları Düzce Yüzme Havuzunda yapıldı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Su Topu Grup Müsabakaları Düzce Yüzme Havuzunda yapıldı.



Tüm Türkiye genelinde yıldız sporcuların ortaya çıkarılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Su Topu Grup müsabakalarına Düzce ev sahipliği yaptı.



Düzce Yüzme Havuzunda Anadolu Yıldızlar Ligi Su Topu Grup Müsabakaları yapıldı. Müsabakalara İstanbul Anadolu-Avrupa, Çanakkale, Bursa, Ankara, İzmir, Karaman, Konya, Samsun, Karabük, Antalya ve Edirne illerinden toplam 20 takım, 350 sporcu, 50 idareci ve antrenör katıldı.



Müsabakalar sonunda gruplarında ilk ikiyi alan takımlar Bursa'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Erkekler A grubunda İstanbul Avrupa, Bursa, b grubunda Ankara, Konya, c grubunda İstanbul Anadolu, İzmir, bayanlarda ise a grubunda İstanbul Avrupa, Ankara, b grubunda İzmir, Antalya, c grubunda Karabük, Samsun Türkiye finallerine yükseldiler.



Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Federasyon Hizmetleri Şube Müdürü Çetin Ok ile Türkiye Su Topu Federasyonu Analig Koordinatörü Mehmet Gültekin takdim etti. - DÜZCE

