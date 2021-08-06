Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor ile ODTÜ karşılaşacak

Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) karşı karşıya gelecek.
Celal Atik Yüzme Havuzu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, ODTÜ, Yeşilyurt ve Adana Kurtuluş takımlarının mücadele ettiği organizasyonun ikinci gününde grup maçlarının ardından yarı final müsabakaları oynandı.
Yarı finalde Adana Kurtuluş'u 35-0 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Yeşilyurt'u 17-5'lik skorla geçen ODTÜ, adlarını finale yazdırdı.
İki ekip, yarın saat 11.00'de final mücadelesine çıkacak. Bu müsabakadan önce Adana Kurtuluş ile Yeşilyurt üçüncülük maçında karşılaşacak.
Kaynak: AA
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