Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası'nı İzmir Büyükşehir Belediyespor kazandı

Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) 24-2 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, kupanın sahibi oldu.
Celal Atik Spor Kompleksi'nde final müsabakasıyla tamamlanan organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyespor, ODTÜ'yü 24-2 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı.
Bu müsabakadan önce oynanan karşılaşmada Yeşilyurt'u 12-10 mağlup eden Adana Kurtuluş, kupada üçüncülüğü elde etti.
Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları verildi.
Kaynak: AA
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