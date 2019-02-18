Son Dakika Haberleri: Su Topunun Duayenleri Buca'da Buluştu

Su Topunun Duayenleri Buca'da Buluştu

1 saat önce

İzmir'de ilk kez düzenlenen Master Sutopu Turnuvası, Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti.

Su Topunun Duayenleri Buca'da Buluştu, System.String[]
İzmir'de ilk kez düzenlenen Master Sutopu Turnuvası, Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti.

Su topu sporunu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla farklı şehirlerden bir araya gelen eski milli sporcular, Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda buluştu. Buca Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Master Sutopu Turnuvası'na, (+40 yaş üzeri) İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'den toplam 55 sporcu katıldı.

İki gün süren turnuva, zorlu olduğu kadar, birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne oldu. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği turnuvada birincilik kupasını İstanbul karması takımı kazandı. İzmir takımı ikinci, Ankara takımı üçüncü, Bursa takımı ise dördüncü oldu.

Turnuvaya katılan sporcular, kendilerine her türlü desteği veren Buca Belediyesi'ne teşekkür etti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Buca Belediyesi, İzmir, Spor
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