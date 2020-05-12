Su tutmaya başlayan Alparslan 2 Barajı enerji üretimine hazırlanıyor - Son Dakika

Muş'ta 2013 yılında Murat Nehri'nde yapımına başlanan Alparslan 2 Barajı enerji üretimine hazırlanıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Muş- Varto kara yolu ile Akpınar ve Dumlusu köyleri arasında inşaatı devam eden Alparslan-2 Barajı'nda yıllık 832 kilowat elektrik enerjisi üretilerek, Muş Ovası 78 bin 210 hektar arazi suyla buluşturulacak.

DSİ 172. Şube Müdürü Servet Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, su tutmaya başlayan ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 93 tamamlanan Alpaslan 2 Barajı'nda bu yıl enerji üretimine başlanacağını belirtti.

Proje tamamlandığında yıllık 831,99 GWh enerji üretileceğini bildiren Fırat, "Bu üretim Muş'un yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak. Bu baraj çevre illerin de enerji ihtiyacını karşılayacak. Barajın 4 türbini bulunmaktadır. Türbinlerden 280 MWm enerji üretilecektir. 1600 personelle vardiya sistemiyle çalışmalarımız devam ediyor. Bu baraj ilimize istihdam anlamında da katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Barajın yıllık yatırım bedelinin 3 milyar lira olduğunu belirten Fırat, Alparslan 2 Barajı bu bedelle bölgenin en büyük yatırımlarından biri olduğunu kaydetti.

Barajın özellikle Muş Ovası Sulama ile Muş İçme Suyu projelerine katkıda bulunacağını aktaran Fırat, şöyle konuştu:

"Sulama projesi ilimiz için büyük bir öneme sahip. Bu projeyle Muş Ovası'nda 78 bin hektarlık tarım arazisi sulama suyuna kavuşacaktır. Ovanın sulama suyuna kavuşmasıyla ilimizde ekonomiye katkı sunacak. Verimin artması ve tarım ürünlerinin gelişmesiyle tarımsal sanayide gelişmeler beklemekteyiz. Yapılan araştırmalarda ürün çeşidi ve verimde 8 kat artış beklenmektedir. Bu da ilimizde hem ekonomik hem de refah düzeyde önemli artış sağlayacaktır."

Türkiye'nin en büyük ovalarından biri olan Muş Ovası'ndaki verimliliğin barajdan sağlanacak sulama imkanlarıyla daha da artacağını aktaran Fırat, barajın il merkezi, Hasköy ve Korkut ilçeleri ile organize sanayi bölgesi, Alparslan Üniversitesi ve 51 yerleşim biriminin içme suyu ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.

Fırat, su tutma işlemiyle birlikte barajın göl alanında 2,1 milyar metreküp su depolanacağını vurgulayarak, 2020 yılı sonunda enerji üretmeye başlayarak milli ekonomiye katkı sunacağını aktardı.