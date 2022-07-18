SU TUTMAYA BAŞLAYAN PAMUKLUK BARAJI, DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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SU TUTMAYA BAŞLAYAN PAMUKLUK BARAJI, DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

18.07.2022 11:36

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sulama ile içme suyu temini amaçlı yapılan ve su tutmaya başlayan Pamukluk Barajı, dronla havadan görüntülendi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sulama ile içme suyu temini amaçlı yapılan ve su tutmaya başlayan Pamukluk Barajı, dronla havadan görüntülendi. Türkiye'nin en büyük 4'üncü barajı olacak ve ekonomiye yıllık 500 milyon TL katkı sağlayacak Pamukluk Barajı, su tutmaya başladı. 17 bin kişiye dolaylı istihdam alanı oluşturacak baraj, dronla havadan görüntülendi. Bölgede senede 2 defa ürün almayı sağlayacak Pamuklu Barajı, sera yetiştiriciliği ve tropikal meyvelerin yetişmesine nefes olacak. 180 bin dekar alanı sulayacak barajdan, 130 milyon metreküp içme suyu temin edilebilecek. Ayrıca yıllık 80 gigavatsaat enerji üretecek. Baraj sayesinde Mersin'e içme suyu temini ve enerji faydası da sağlanacak.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SU TUTMAYA BAŞLAYAN PAMUKLUK BARAJI, DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SU TUTMAYA BAŞLAYAN PAMUKLUK BARAJI, DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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