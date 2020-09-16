Su ürünleri av sezonu açıldı - Son Dakika

Su ürünleri av sezonu açıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde, su ürünleri av sezonunun açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

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Adana'nın Karataş ilçesinde, su ürünleri av sezonunun açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, milletvekilleri, kent protokolü, balıkçılar, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ile Karataşlıların katıldığı törende, "Haydi rastgele. Vira Bismillah" denildi.

Törende konuşan Başkan Karalar, balıkçıların dünyanın en zor işlerinden birini yaptığını belirterek, "Balıkçı emekçileri bizleri faydalı, güzel besinlerle buluşturuyor. Vira Bismillah ve rastgele. Şansınız, ekmeğiniz bol olur, bu sene tutacağınız balık geçen seneye oranla katlanır inşallah. Böylece insanlarımızı faydalı besin tüketme noktasında teşvik edersiniz. Esasında Türkiye'de, özellikle güneyde etçi bir toplum olduğumuz için hala balık yeteri kadar tüketilmiyor. Bunun değişmesi, balığın daha fazla tüketilmesi için insanlarımızı teşvik etmemiz lazım. Buna öncülük etmemiz gerek" dedi.

"Sahillerimiz kabuk değiştirecek"

Adana dışındayken, Adana'nın denizinden bahsettiklerinde, çoğu insanın 'Adana'da deniz mi var?' diye sorduğunu hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, "Oysa Adana'nın sahilleri gerçekten dünyanın en güzel sahilleri arasında. Uzun ve sağlıklı kumsallar, turizm için çok cazibeli bir hale getirilebilir. Çok kimsenin bilmediği, benim de belediye başkanı olduktan sonra farkına vardığım; Ceyhan'da da denize açılan bir yerimiz var. Yani Adana'nın üç yerinde olağanüstü sağlıklı deniz ve sağlıklı kum olan sahile açılan bölgelerimiz mevcut. Ne yazık ki uzun süre buralar kabuğunu kıramadı, turizm pastasından payını alamadı. Ama inanıyorum ki bundan sonra valimizin de desteğiyle buralar hızla kabuk değiştirecek. Hem istihdam açısından hem gelişim açısından hem besin açısından hem de turizm bölgesi olması açısından kabuğunu kırmalı" diye konuştu.

Karataşlılar adına Erdoğan'a teşekkür

Karataş'ta çok uzun yıllardır su ve yol problemi olduğunu, arıtma sorununun da devam ettiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, şunları dile getirdi:

"2011'de Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu dönemlerde bir SUKAP projesi çıkarıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakandı ve onayladı. SUKAP; arıtma, altyapı, su isale hattı gibi yatırımlarda devletin, toplam bedelin yarısını size hibe olarak vermesi şeklinde tanımlanabilir. Diğer yarısını da devlet kredi olarak size aktarıyor. Bu krediyi Büyükşehir'e bağlı ASKİ ödüyor. İşte o kapsamda biz 94 kilometre su isale hattı yaptık. 7 kilometre gibi asbestli boru hesap ederken, bunun 2-3 katı asbestli boru çıktı. ve tamamını hazırladık. Bizim ödeyeceğimiz para 16 milyon, 16 milyon da devlet hibe etti. Şimdi tabii su isale hattını yapınca her taraf kazıldı. 37 bin ton asfalt döktük ve hala dökmeye devam ediyoruz. Muhtemelen Karataş'a 50 bin tondan fazla asfalt dökeceğiz. Dolayısıyla Karataş'a ulaşımı da kolaylaştıracağız. Tabi asfaltta SUKAP yok, tamamını Büyükşehir karşılıyor. Aynı zamanda 15 milyon lira bedelle evlere şebeke bağlanıyor. Onu da Büyükşehir kendisi karşılıyor. ve bir müjde daha verelim. Yine SUKAP kapsamında yaklaşık 33 milyon lira bedelle arıtmamız onaylandı. Ben çok küçük yaşlardan itibaren Karataş'a gelirim. O yıllardan bu yana konuşulan arıtma ancak bu dönem çözülüyor. SUKAP'tan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı, teşekkürlerimi Karataşlılar adına arz etmek istiyorum. O da 33 milyon lira 16,5 milyon lirası Büyükşehir ASKİ ödeyecek, 16,5 milyon lirası da hibe olacak. Umarım en kısa zamanda onun da temelini atarız. Temel atma töreninde buluşup, Karataş'ın kanayan yarasına hep birlikte son veririz. Karataş her şeyi hak ediyor. Karataş bizim turizme açılan önemli kapılarımızdan biri olacak. Karataş'ın ileride yine turizm bölgesi olabileceği düşüncesiyle, belediye başkanımızın da talebiyle ve bizim desteklememizle imar planlarımızı yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Bunların hepsi Karataş'a hayırlı olsun." - ADANA

Karataş, Turizm, Tören, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Su ürünleri av sezonu açıldı - Son Dakika


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