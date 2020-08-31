Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni - Son Dakika

Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin su ürünleri üretiminin 1 yılda yüzde 33 artışla tüm zamanların rekorunu kırarak 837 bin tona ulaştığını belirterek, "2023 yılı için toplam su ürünleri üretim hedefimizi de 1 milyon ton olarak belirledik ve potansiyelimizin farkında olarak...

Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin su ürünleri üretiminin 1 yılda yüzde 33 artışla tüm zamanların rekorunu kırarak 837 bin tona ulaştığını belirterek, "2023 yılı için toplam su ürünleri üretim hedefimizi de 1 milyon ton olarak belirledik ve potansiyelimizin farkında olarak bu hedefe de emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Pakdemirli, Giresun Limanı'nda düzenlenen 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, geçen yıl sezonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile İstanbul Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda "vira bismillah" diyerek açtıklarını anımsatarak, bugün ise Giresun merkezde yine birlikte dualarla yeni av sezonunu açacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Giresun'da yaşanan sel felaketinden dolayı vefat eden şehitlere ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Pakdemirli, selin oluşturduğu yaraları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ve devletin imkanları ile hızlı bir şekilde saracaklarını, bundan vatandaşların hiç bir şüphelerinin olmamasını istedi.

Pakdemirli, 49 yıl önce çıkarılan Su Ürünleri Kanunu'nun, sektörün ihtiyaçlarına ve günün şartlarına uygun şekilde düzenlenmesi için verdiği güçlü destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve yasama çalışmalarını sonuçlandıran Gazi Meclise, Bakanlığı ve tüm balıkçılar adına şükranlarını arz etti.

Yasal düzenleme sayesinde, helalinden ekmeğini kazanan balıkçıların haklarını korumak adına önemli bir adım atıldığının altını çizen Pakdemirli, "Balıkçılarımızla yaptığımız görüşmelerde, bu düzenlemenin olumlu etkilerini görmeye başladıklarını ifade ediyorlar. Ayrıca 40 yıldır denizlerimizde görülmeyen uskumrunun da tekrar görülmeye başlandığını söylediler." diye konuştu.

Pakdemirli, ayrıca su ürünleri varlığının korunması ve gelecek nesillere güçlü şekilde aktarılması için önemli düzenlemelerin de bu yasa ile hayata geçtiğine işaret etti.

"Türk somonunu, levreğini dünyada marka haline getirdik"

Geçen yıl, balıkçılık sezonunun bol ve bereketli geçtiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Öyle ki su ürünleri üretimimiz 1 yılda yüzde 33 artışla tüm zamanların rekorunu kırarak 837 bin tona ulaştı. 2023 yılı için toplam su ürünleri üretim hedefimizi de 1 milyon ton olarak belirledik ve potansiyelimizin farkında olarak bu hedefe de emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Pakdemirli, ülkenin çok güçlü bir balıkçılık filosu olduğunu da belirterek, "Bu filo, kendi denizlerimiz için ihtiyacımız olanın üzerinde bir avcılık kapasitesine sahip. Avcılığın yanında, bu üretim artışında, yetiştiricilik üretiminin büyük bir payı olduğunu belirtmek istiyorum. Sağlanan destekler ve hükümetlerimizce uygulanan kıyılardaki yatırımlar ve politikalar sayesinde 18 yılda yetiştiricilik, üretimimiz 6 kattan fazla artarak 373 bin tona yükseldi." ifadesini kullandı.

Su ürünleri üretiminin yanında ihracatın da rekorlar kırmaya devam ettiğini dile getiren Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"18 yılda 10 kattan fazla artışla 1 milyar doları geçti. Böylece 2023 ihracat hedefini 2019'da yakalamış olduk. Yeni hedefimizi ise 2 milyar dolar olarak güncelledik. İnşallah bu hedefi de yakalayacağız. Türk somonunu, levreğini dünyada marka haline getirdik. Balıklarımızı AB ülkeleri, ABD, Japonya, Rusya başta olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç etmekteyiz. Bu bizler için büyük gurur kaynağıdır. Hamdolsun, Türkiye'nin su ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı konumu artarak devam edecektir."

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, balıkçılık anlaşmaları kapsamında, büyük kapasiteli balıkçı gemilerinin Atlantik'ten Pasifik'e kadar avcılık yapmalarını teşvik edip, kolaylık sağladıklarını vurgulayarak, "Bu yolla kendi denizlerimizdeki balık stokları üzerindeki av baskısını azaltırken balıkçılarımıza okyanuslarda avlanma imkanı sağlayarak gelirlerini artırıyoruz." diye konuştu.

"Kılıç balığında 35 ton olan avcılık kotamızı 13 katına çıkardık"

Balıkçıların ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini de anlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, meteorolojik hadiseler konusunda balıkçılarımızı SMS ile bilgilendiriyor, denizlerdeki meteorolojik verileri anında paylaşıyoruz. 2020 yılı için su ürünleri ve balıkçılık sektöründe çalışan vatandaşlarımızı, kaza, zarar, güvenlik, afet gibi durumlar bakımından Tarım Sigortaları Havuzu'na dahil ederek teminat kapsamına aldık. Adana Karataş'ta 6 milyon metrekarelik alanda, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve tek Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kuruyoruz. Bu projeyle bölgeye 1,6 milyar lira yatırım yapılacak ve 3 bin kişinin istihdamı sağlanacak. Su ürünleri avcılarına, üreticilerine Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından faiz indirimli kredi sağlanıyor. Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitümüzde Türkiye'nin ilk Su Ürünleri Ulusal Gen Bankasını kuruyoruz. Böylece su ürünlerinde gen kaynaklarımızı daha etkin koruyacağız."

Pakdemirli, Türkiye'nin yürüttüğü başarılı müzakereler sonucunda kalkan balığı avcılığında 497 ton ile toplam avlanabilir kota miktarı içerisinde yüzde 58 pay ile en yüksek avlanma hakkı elde eden ülke olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizin orkinos kotasını 2010 yılında yoğun çalışmalar ve uluslararası platformlarda elde ettiğimiz üstün başarılarla bu sene 5,5 katına yükseldi. Aynı şekilde uluslararası avlama kotasına tabi olan kılıç balığında 35 ton olan avcılık kotamızı 13 katına çıkardık. Karadeniz'de büyütülen ve ithal somon balığına alternatif olan büyük alabalığa Türk somonu ismi vererek markalaşma yolunda önemli bir adım attık." dedi.

Geçen yıl Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirdikleri, Tarım Orman Şurası'nda balıkçılık ve su ürünleri sektörünü tüm yönleriyle masaya yatırdıklarını anımsatan Pakdemirli, "Sektörün daha ileriye gidebilmesi için yapılması gerekenleri ve hedeflerimizi sektörün asıl sahipleriyle, balıkçılarımızla birlikte bir bir hayata geçiriyoruz. Tabi biz, hükümet ve bakanlık olarak, bu sektöre yapılan yatırımın, geleceğimize yapıldığının bilincindeyiz. Attığımız her adımda, yaptığımız bütün denetim ve kontrollerde, sadece balıkları korumuyoruz, balıkların yaşadığı suları da koruyoruz ve hatta balıklara yuva bile kuruyoruz." diye konuştu.

"Vatandaşlarımıza daha çok balık yedirebilmeyi hedefliyoruz"

Pakdemirli, avcılık esnasında kaybedilen veya terk edilen, "hayalet ağ" olarak tabir edilen av araçlarını da sulardan temizlediklerini aktararak, "Yani diyoruz ki deniz varsa, hayat var. ve denizde, dünya kadar hayat var. ve bir de 'sofrada balık, ömür boyu sağlık' diyoruz. Vatandaşlarımıza bu amaçla daha çok balık yedirebilmeyi hedefliyoruz. Bunun için geçen yıl, birçok tanıtım kampanyaları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Balık tüketimini artırmak için özellikle avcılara yönelik olarak toptan balık satışlarında KDV'yi yüzde 8'den, yüzde 1'e indirdiklerini belirten Pakdemirli, bu sayede kişi başı balık tüketimini daha üst seviyelere çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Pakdemirli, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mavi vatanımızı, mavi cennetimizi, denizlerimizi konuştuğumuz bugünlerde, bize bu engin ve zengin denizleri miras bırakan ecdadımıza gönülden minnet ve rahmet duygularımı ifade etmek istiyorum. Yine bugün, vatan topraklarımızın her karesinde olduğu gibi, denizlerimizdeki hürriyetimizi, milli güvenliğimizi ve denizlerimizdeki bütün haklarımızı, herkese ve her şeye rağmen korumak için gösterdiğiniz büyük çaba için size, şahsım ve aziz milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Balıkçı kardeşlerimiz söz konusu olduğunda da bizleri yalnız bırakmayan zat-ı alinize, katılımlarınız için de hassaten teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu vesileyle, tüm balıkçılarımıza kazasız, belasız, bereketli bir sezon diliyorum."

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 21:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural İspanya'da hafta sonunda koronavirüs vakaları 23 bin 572 arttı ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları Neymar, transfer dedikodularına yanıt verdi: Kalmak istiyorum Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Evde ölü bulunan şahsın cansız bedeni, vinç yardımıyla pencereden çıkarıldı Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi. Galatasaray, Falcao'nun da gol attığı maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Portekiz ekibi Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye talip oldu
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı         
17:15
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada         
17:10
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı         
17:03
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar         
16:25
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı         
15:47
Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi         
15:42
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti         
15:07
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı         
14:55
Yunus Bülbül, Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi         
13:48
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı         
13:41
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi         
12:57
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi         
12:55
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü         
12:24
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu         
12:09
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu         
12:03
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada         
11:51
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler         
11:46
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı         
11:10
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada         
10:43
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var         
10:38
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı         
10:28
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı         
10:15
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu         
10:07
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi         
09:58
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı         
09:34
Arkadaşlar arasındaki Arkadaşlar arasındaki "hesap ödeme" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
08:49
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı         
08:20
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak         
08:02
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı         
07:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 21:48:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei