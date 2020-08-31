Su ürünleri av sezonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bu gece yarısı açılıyor - Son Dakika

Balıkçıların 4,5 aydır hasretle beklediği "2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla bu gece yarısı Giresun Merkez Limanında dualarla açılacak.

Su ürünleri av sezonu, gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar için Karadeniz, Marmara ve Ege denizinde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de başlayacak. Avcılık faaliyetleri 15 Nisan 2021 tarihi itibariyle sona erecek.

Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçıları ise getirilen düzenlemelere uymak şartı ile avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabilecekler.

2019-2020 su ürünleri av sezonu verimli ve bereketli geçmişti. Bu av sezonunda da öncü göstergelere göre avcılık açısından verimli geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan denize balık yavruları bırakacak

Bu akşam Giresun Merkez Limanı'nda Vira Bismillah denilerek açılışı yapılacak olan 2020-2021 avcılık sezonu açılış programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından denize kalkan ve mersin balığı yavruları bırakılacak.

Su ürünleri üretiminde cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Su Ürünleri Kanunu değişikliğinin hayata geçmesiyle yasadışı avcılıkla daha etkin mücadele edildiği belirtilirken, düzenlemenin etkisiyle geçen yıl toplamda 837 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilerek Cumhuriyet tarihi üretim rekorunun kırıldığı hatırlatıldı.

Bakanlığın, balıkların üreme ve büyüme özelliklerini dikkate alarak su ürünleri avcılığında getirdiği tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçlarıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uyulması hem balıkçılar için hem de kaynakların sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

Balıkçılığa verilen destekler

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında balıkçılara soğuk hava depoları, balık işleme ve muhafaza tesisleri için hibe desteği sağlıyor. Ziraat Bankası ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ise gemilerin modernizasyonu için faiz indirimli kredi veriyor. Diğer taraftan Bakanlık 12 metreden küçük balıkçı gemisi sahiplerine destek vermeye devam edecek. Öte yandan, 2004 yılından itibaren balıkçılara verilen ÖTV'siz yakıt desteği de devam edecek. - ANKARA