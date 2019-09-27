Son Dakika Haberleri: Su ürünleri avcılığının düzenlenmesinde değişiklik
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Su ürünleri avcılığının düzenlenmesinde değişiklik

1 saat önce

Ticari amaçlı su ürünleri avcılığına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidilerek, kum şırlanı (tellina), deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığının yükümlülük, sınırlama ve yasakları belirlendi.

Su ürünleri avcılığının düzenlenmesinde değişiklik, System.String[]

Ticari amaçlı su ürünleri avcılığına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidilerek, kum şırlanı (tellina), deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığının yükümlülük, sınırlama ve yasakları belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Karadeniz'de 1 Eylül-15 Aralık tarihlerinde kıyıdan itibaren 18 metre, 16 Aralık-14 Nisan tarihlerinde 24 metre, diğer denizlerde ise dönem boyunca 24 metreden sığ sularda gırgır ağlarıyla avcılık yapılamayacak.

Çift kabuklu yumuşakçalardan kum şırlanının el dreci veya tırmıklarla toplanması halinde, işleme tesislerinde elekten geçirilerek, uzunluğu 2,5 santimetreden küçük olanlarının avlandığı sulara geri bırakılması zorunlu olacak.

Kum şırlanının, Çanakkale'nin Biga ilçesi sınırlarında kalan karasularda avlanması da yasaklandı.

Deniz salyangozu avcılığında kullanılacak algarnaların ağız genişliği 4 metre, ağız derinliği 40 santimetre, torba boyu 1,5 metre ve torba ağ göz açıklığı 72 milimetreyi geçemeyecek.

Deniz patlıcanı avcılığı Bakanlığın belirleyeceği kota kadar yapılabilecek.

Karadeniz, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:02 Kaynak: AA
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