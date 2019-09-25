Son Dakika Haberleri: Su ürünleri çapraz denetimleri yapıldı
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Su ürünleri çapraz denetimleri yapıldı

1 saat önce

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İğneada ve Kıyıköy beldelerinde karaya çıkış noktalarında ve perakende satış yerlerinde su ürünleri denetimleri ile yol denetimleri gerçekleştirildi.

Su ürünleri çapraz denetimleri yapıldı, System.String[]

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İğneada ve Kıyıköy beldelerinde karaya çıkış noktalarında ve perakende satış yerlerinde su ürünleri denetimleri ile yol denetimleri gerçekleştirildi.


Babaeski, Demirköy, Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize ilçe müdürlüklerinde görevli su ürünleri kontrol görevlileri ile koordinasyon sağlanarak il müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde mezgit, istavrit, tekir başta olmak üzere yapılan asgari avlanabilir balık avcılığı ve satışı kontrol edildi. Denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, İğneada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
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