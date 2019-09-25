Su ürünleri çapraz denetimleri yapıldı
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İğneada ve Kıyıköy beldelerinde karaya çıkış noktalarında ve perakende satış yerlerinde su ürünleri denetimleri ile yol denetimleri gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İğneada ve Kıyıköy beldelerinde karaya çıkış noktalarında ve perakende satış yerlerinde su ürünleri denetimleri ile yol denetimleri gerçekleştirildi.
Babaeski, Demirköy, Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize ilçe müdürlüklerinde görevli su ürünleri kontrol görevlileri ile koordinasyon sağlanarak il müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde mezgit, istavrit, tekir başta olmak üzere yapılan asgari avlanabilir balık avcılığı ve satışı kontrol edildi. Denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. - KIRKLARELİ
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