Su ürünleri denetimlerinde 3 firmaya ceza - Son Dakika

Samsun'da su ürünleri denetimleri kapsamında 167 adet denetim yapıldı, 3 firmaya idari para cezası uygulandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde 03-10 Ocak 2020 tarihleri arasında deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık hali, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları ile toptan ve perakende satış yerlerinde eş zamanlı olarak denetimler planlandı. Bu kapsamda Samsun sınırları dahilinde bulunan yerlerde toplam 167 adet denetim yapıldı. Denetim sonucunda 3 firmaya idari para cezası uygulandı.



Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada yapılan denetimlerle kurallara uygun çalışan balıkçıların haklarının da korunduğunu, denetimin yanında balıkçılara, nakil aracı kullanıcıları ile toptan ve perakende su ürünleri satışı yapan esnafa yeni kanunla ilgili bilgiler verildiğini ifade etti.



Denetimler sırasında balıkçılık ruhsatlarına ve bu ruhsatların geçerlilik sürelerinin kontrol edildiğini belirten Sağlam, "Yapılan evrak kontrollerinde, yeşil ruhsat denilen tekne ruhsatlarına, su ürünleri faaliyetlerinde bulunan gerçek/tüzel kişilerin sahip olmaları gereken sarı ruhsat denilen profesyonel balıkçılık ruhsatlarına ve bu ruhsatların geçerlilik sürelerinin de kontrol edilmiştir" dedi.



"Kanuni idari yaptırımlar ağırlaştı"



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizlerde kendi denetimlerini gerçekleştirdiğini söylen Sağlam, "Yeni su ürünleri kanun değişikliği ile bundan böyle el konulan küçük boydaki balıkların perakende ve toptan olarak piyasaya arz edilemeyecek. Bu tür su ürünlerinin yem fabrikalarına satışının yapılacak veya hayır kurumlarına bağışlanacak. Yeni kanunla idari yaptırımların ağırlaştırıldı. Örneğin geçmişte bin 635 lira ile 5 bin lira arasında değişen cezaların, yeni değişiklik ile 5 bin ile 50 bin lira arasına çıkartıldı" diye konuştu. - SAMSUN