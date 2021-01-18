Su ürünleri ihracatçıları STA sonrası Birleşik Krallık'a dış satımın artmasını bekliyor - Son Dakika

Su ürünleri ihracatçıları STA sonrası Birleşik Krallık'a dış satımın artmasını bekliyor

18.01.2021 11:59
Su ürünleri ihracatçıları STA sonrası Birleşik Krallık'a dış satımın artmasını bekliyor, System.String[]

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) su ürünleri ihracatına olumlu yansıyacağını bildirdi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) su ürünleri ihracatına olumlu yansıyacağını bildirdi.

Bedri Girit, yaptığı yazılı açıklamada, Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün, 2000'li yılların başından itibaren ihracatın yıldız sektörlerinden olduğunu belirtti.

Geçen yıl 984 milyon dolarlık ihracat yaparak Türkiye'nin bu dönemde gerçekleştirdiği 2,4 milyar dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatına yüzde 41 katkı sağladıklarını bildiren Girit, şunları ifade etti:

"2020'de en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 alt sektör 1,05 milyar dolarla su ürünleri, 554 milyon dolarla kümes hayvanları etleri, 301 milyon dolarla süt ve süt ürünleri, 256 milyon dolarla yumurta ve 25 milyon dolarla tabii bal oldu."

Bedri Girit, Türkiye'nin yeni dönemde ihracatta öncelikli ülkeler olarak belirlediği Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan başta olmak üzere, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri, Japonya, Brezilya ve Afrika ülkelerinin de sektörün hedef pazarları olduğunu belirtti.

Elektronik ticarete değinen Girit, global e-ticaret pazarının 2022'de 6,5 trilyon dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Girit, şunları kaydetti:

"Sosyal medya, e-ticaret satışını artıran bir güç olarak önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edecek. Küresel rekabete ayak uydurabilmek için mevcut dünya koşullarına uygun içerikleri kullanmalı, ürünlerimiz için hikayeler sunmalı, tüketicileri de marka hikayemize dahil etmeliyiz. Ayrıca, ihracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapmak ve bu anlamda küresel dünyada rekabet edebilmek için 'sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir ihracat' sloganıyla çalışacağız. İhracatçılarımıza bu konuda ön ayak olacağız.

Ayrıca, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın sektörümüzün ihracatına olumlu yansıyacağı inancındayız. Birleşik Krallık özellikle su ürünleri sektörümüz için önemli pazarlardan. 74 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Birleşik Krallık, ülkemizin en çok su ürünleri ihracatı yaptığı 5. ülke konumunda. Serbest Ticaret Anlaşması'ndan sonra Birleşik Krallık'a ihracatımızın katlanarak artacağı inancındayız."

Birleşik Krallık, İhracat, Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Su ürünleri ihracatçıları STA sonrası Birleşik Krallık'a dış satımın artmasını bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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