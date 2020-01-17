Su ürünleri ihracatı 1 milyar dolar kazandırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Su ürünleri ihracatı 1 milyar dolar kazandırdı - Son Dakika Ekonomi

Su ürünleri ihracatı 1 milyar dolar kazandırdı

6 saat önce

Türkiye geçen yıl 84 ülkeye su ürünleri satarak 1 milyar 21,6 milyon dolar gelir elde etti.

Su ürünleri ihracatı 1 milyar dolar kazandırdı, System.String[]

Türkiye geçen yıl 84 ülkeye su ürünleri satarak 1 milyar 21,6 milyon dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye geçen yıl 1 milyar 21 milyon 644 bin 321 dolar karşılığı 198 bin ton su ürünleri ve mamulleri ihraç etti. 2018 ile kıyaslandığında bu alandaki ihracat miktar bazında yüzde 11, değer bazında yüzde 7 artış gösterdi.

Geçen yıl ürün satılan 84 ülke içinde önceki yıl ihracat yapılmayan Mısır, Dubai, Burkina Faso, Finlandiya, Maldiv Adaları, Yeni Zelanda, Kongo ve Senegal'in de yer alması dikkati çekti.

Doğu Karadeniz'den 33 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz'den de geçen yıl Rusya, Vietnam ve Japonya başta olmak üzere 13 ülkeye 5 bin 879 ton su ürünleri ve mamulleri ihraç edilerek 33 milyon 101 bin 373 dolar kazanıldı.

Bölgeden önceki yıl 15 milyon 849 bin 908 dolar karşılığında 2 bin 897 ton su ürünleri ve mamulleri ihraç edilmişti. Böylece Doğu Karadeniz'den geçen yıl yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı önceki yıla oranla miktar bakımından yüzde 103, değer bakımından yüzde 109 arttı.

"Hem ihracat tutarı hem ülke çeşitliliği artıyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ülke geneli su ürünleri ve mamulleri ihracatının önceki yıla kıyasla yüzde 7 arttığını söyledi.

Bu alanda ihracat tutarının yanı sıra ülke çeşitliliğinin de arttığını belirten Kalyoncu, "Su ürünleri ihracatında geçen yılı çok güzel rakamlarla tamamladık. Yeni sezonda daha fazla su ürünleri ve mamulleri ihraç ederek daha yüksek döviz girdisi sağlayacağımıza inanıyorum. Beklentimiz yüksek." diye konuştu.

Kalyoncu, özellikle son yıllarda Karadeniz'de kafeslerde yetiştirilen ve Karadeniz somonu olarak adlandırılan gökkuşağı alabalığına Japonya, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden önemli miktarda talep geldiğini ifade etti.

Saffet Kalyoncu, dondurulmuş fileto olarak ihraç edilen Karadeniz somonunun bu ülke tüketicileri tarafından beğeniyle tüketilmesinin su ürünleri ihracatına katkı sağlayacağını kaydetti.

Karadeniz, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:52 Kaynak: AA
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