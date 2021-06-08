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Su ürünleri ihracatı 5 ayda yarım milyar doları aştı - Son Dakika

Su ürünleri ihracatı 5 ayda yarım milyar doları aştı

08.06.2021 11:07
Su ürünleri ihracatı 5 ayda yarım milyar doları aştı, System.String[]

Son yıllarda ihracat performansıyla dikkati çeken su ürünleri sektörü, yılın 5 aylık döneminde pazarını yüzde 38 büyüterek 522 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Son yıllarda ihracat performansıyla dikkati çeken su ürünleri sektörü, yılın 5 aylık döneminde pazarını yüzde 38 büyüterek 522 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde AB ülkelerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşen Türkiye, ihracatta da ilk sıradaki yerini koruyor.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 2020'nin ocak-mayıs döneminde 377 milyon 297 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yıl ise başta Avrupa ülkelerinde talebin artmasıyla ihracat yüzde 38 artarak 522 milyon 314 bin dolara çıktı.

Türk somonu ihracatı 10'a katlandı

Su ürünleri ihracatında ilk sırada 173 milyon dolarla levrek yer aldı. Türkiye'nin üretiminde lider olduğu levreğin ihracatı söz konusu dönemde yüzde 30 arttı. Çipura ihracatı ise yüzde 26 artarak 119 milyon 360 bin dolardan 150 milyon 286 bin dolara yükseldi. Alabalıkta ihracat ise 47 milyon 701 bin dolardan 64 milyon 312 bin dolara çıktı.

Son yıllarda yıldızı parlayan Türk somonunun da yükselişi sürdü. İç sularda belli bir boyuta geldikten sonra ağırlıklı olarak Karadeniz'in serin sularında yetişen Türk somonunda ihracat, geçen yılın 5 aylık döneminde 4 milyon 868 bin dolar iken bu yılın aynı döneminde 49 milyon 198 bin dolara yükseldi.

Rekora adım adım

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir, AA muhabirine, salgın döneminde gıda ürünlerine artan talebin su ürünlerine de yansıdığını söyledi.

Türkiye'nin ihracatında Avrupa ülkelerinin ilk sırada yer aldığını belirten Demir, "Özellikle Türk somonunda ciddi bir başarı yakaladık. Rusya'nın peşine Japonya'yı da ekledik. Levrek ve çipurada yakaladığımız başarıyı Türk somonunda da yakalayacağımıza inancımız tam. Son 2 yıldır milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Bu sene yeni bir rekora imza atacağız inşallah. 2023'te de hedefimiz olan 2 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Avcılık ürünleri ihracatı da artıyor

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan da yetiştiricilik ürünlerinin yanında avcılık ürünlerinin de bu sene ihracatında artış olduğunu kaydetti.

Ahtapot, hamsi, sardalya gibi ürünlerin talep gördüğüne işaret Çakan, "Avrupa'nın salgın döneminde sağlıklı beslenme talebinin artması bizim ürünlerimize olan ilgiyi de artırdı. Sezon bitti ama ihracat devam ediyor. İç piyasada da sezon bitmesine rağmen insanımız balık tüketmeyi sürdürüyor." dedi.

İhracat, Türkiye, Türk, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Su ürünleri ihracatı 5 ayda yarım milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi


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