Su ürünleri ihracatı her şeye rağmen 1 milyar dolara koşuyor

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde 159 bin ton karşılığı 822 milyon dolara ulaşırken, Türk somonu ihracatı, 2020 yılının 10 aylık döneminde yüzde 52'lik artışla 40 milyon dolara ulaştı.

Türk su ürünleri sektörü son yıllarda yaptığı AR-GE çalışmaları sonrasında Norveç somonundan daha lezzetli ve doyurucu olan, Omega-3 deposu Türk somonunu geliştirdi ve Türk somonundan 2020 yılı sonunda 50 milyon dolar ihracat hedefliyor.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türk su ürünleri sektörünün 2019 yılında 1 milyar 38 milyon dolarlık ihracatla ilk kez 1 milyar dolar barajını geçtiğini, 2020 yılı sonunda da pandemiye rağmen 1 milyar dolar barajını geçecek performans ortaya koyduğunu dile getirdi.

Türk somonunda yüzde 52'lik ihracat artışı yakalandı

Su ürünleri sektörünün Türkiye'de 2000 yılı sonrasında büyük gelişim gösterdiği bilgisini veren Kızıltan, "2000 yılında 60 milyon dolar olan ihracatımız, 2019 yılı sonunda 1 milyar 38 milyon dolara ulaştı. 2023 yılı için 2 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Türk somonu 2019 yılının Ocak - Ekim döneminde 26 milyor 252 bin dolar iken, 2020 yılının 10 aylık döneminde yüzde 52'lik artışla 40 milyon dolara ulaştı. Türk somonu ihracatında 2020 yılı sonunda 50 milyon dolar rakamını geçmeyi hedefliyoruz. Türk somonu günümüzde su ürünleri ihracatımızdan yüzde 5 pay alıyor. 2025 yılına geldiğimizde Türk somonunun toplam ihracatımızdan aldığı payın yüzde 10 seviyesine çıkacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Levrek ve çipura ihracatı yüzde 6 arttı

"2020 yılının Ocak - Ekim döneminde Türkiye'den yapılan su ürünleri ihracatında levrek yüzde 6'lık artışla 295 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı" şeklinde konuşan Kızıltan sözlerini şöyle tamamladı; "Levrekten sonra en çok ihraç ettiğimiz balık türü ise Çipura oldu. Çipura ihracatımız 2019 yılının Ocak - Ekim döneminde 242 milyon dolar iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 6'lık gelişimle 256 milyon dolara çıktı. Alabalık ihracatımız yatay bir seyirle 100 milyon dolar olurken, kaya levreği yüzde 11'lik artışla 5,5 milyon dolar oldu. - İZMİR