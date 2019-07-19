Son Dakika Haberleri: Su ürünleri ihracatında hedef 2 milyar dolar oldu
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Su ürünleri ihracatında hedef 2 milyar dolar oldu

1 saat önce

Su ürünleri ihracatında 2023 için 1 milyar dolar olan ihracat hedefi, On Birinci Kalkınma Planı ile 2 milyar dolara çıkarıldı.

Su ürünleri ihracatında hedef 2 milyar dolar oldu, System.String[]
Su ürünleri ihracatında 2023 için 1 milyar dolar olan ihracat hedefi, On Birinci Kalkınma Planı ile 2 milyar dolara çıkarıldı.
İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:57 
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