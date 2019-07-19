Su ürünleri ihracatında hedef 2 milyar dolar oldu
1 saat önce
Su ürünleri ihracatında 2023 için 1 milyar dolar olan ihracat hedefi, On Birinci Kalkınma Planı ile 2 milyar dolara çıkarıldı.
Su ürünleri ihracatında 2023 için 1 milyar dolar olan ihracat hedefi, On Birinci Kalkınma Planı ile 2 milyar dolara çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:57
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