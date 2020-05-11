Su ürünleri ihracatından 310 milyon dolarlık gelir

Türkiye'den yılın dört ayında 310 milyon 143 bin 506 dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye, ocak-nisan döneminde 73 ülkeye, 59 bin 755 tonluk su ürünleri ihraç etti.

Söz konusu ihracattan 310 milyon 143 bin 506 dolar gelir sağlandı.

Bu dönemde Hollanda, İtalya ve Almanya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.

Hollanda'ya 44 milyon 386 bin 166, İtalya'ya 42 milyon 725 bin 691 ve Almanya'ya da 25 milyon 393 bin 6 dolarlık su ürünleri satıldı.

Doğu Karadeniz'den de yılın 4 aylık döneminde 10 ülkeye, 1904 tonluk su ürünleri ihracatı karşılığında 9 milyon 796 bin 626 dolar kazanç elde edildi.

"Su ürünleri ihracatı 2020 sezonuna iyi başladı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünleri ihracatından elde edilen gelirin sevindirici olduğunu söyledi.

Su ürünleri ihracatının 2020 sezonuna iyi başladığına dikkati çeken Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Türk balığının son yıllarda dünya mutfaklarında tüketici kitlesi tarafından beğeni alması ve yapılan tanıtım çalışmaları ihracatımızın gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. Bunun yanında son yıllarda tüketici kesiminde sağlıklı beslenmenin ön plana çıkmasıyla da beyaz et tercihi artmış, bu da su ürünleri ihracatının gelişmesine katkı sağlamıştır. Ülkemizin balık yetiştiriciliğinin her geçen yıl gelişmesi ve ürün kalitesinin ön planda olması da Türk balık ve su ürünlerine ilgiyi artırmaktadır."

Kalyoncu, su ürünlerine ilginin sevindirici olduğunu belirterek bu kapsamda ihracattan beklentilerinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.