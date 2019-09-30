Su Ürünleri Kanunu değişiyor
6 dakika önce
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:56
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