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Su Ürünleri Kanunu değişiyor

6 dakika önce

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Su Ürünleri Kanunu değişiyor, System.String[]

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

AK Parti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:56 
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