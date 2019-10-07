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Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

31 dakika önce

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda başlandı.

Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda, System.String[]

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç başkanlığında toplandı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde teklif sahipleri adına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal söz aldı.

Komisyona teklifi ilişkin sunum yapan Aksal, düzenleme ile su ürünlerinin sürdürülebilir yönetimi ve balıkçılık kaynaklarının korunmasının amaçlandığını söyledi.

Kanun teklifiyle, Su Ürünleri Kanununun Kabahatler Kanunu ile uyumlaştırılarak, yasa dışı su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinde caydırıcılığın sağlanmasının hedeflendiğini kaydeden Aksal, su ürünleri faaliyetleri için su alanı ve suyun kiralanmasında yetkili kurumların belirleneceğini de dile getirdi.

Aksal, teklifin, su ürünleri avcılık ve yetişticilik faaliyetlerinin yeni teknolojik imkanlarla izlenmesi, denetlenmesi ve kayıt altına alınmasını sağlayacağını belirtti.

Su ürünlerinin kaçak yollardan yurt dışına çıkarılmasının ve canlı olarak yurt içine sokulmasının önlenmesinin de amaçlandığını aktaran Aksal, öte yandan su yapılarının bulunduğu alanlarda biyoçeşitliliğin korunması amacıyla bazı değişikliklerin yapılmasının istendiğini kaydetti.

Komisyonda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:58 Kaynak: AA
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