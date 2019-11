Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'ye yönelik, "Biz, 'teaser' veya 'reklam partisi' değiliz ama siz tabelayı indirdiniz, oraya bir terör partisi tabelası astınız. Dolayısıyla teröre kuluçka olan sizsiniz, teröre kucak açan sizsiniz, çocukları kandırıp dağa götüren sizsiniz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, AK Parti'nin "fragman ve reklam partisi" olduğunu öne sürdü.

AK Parti milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine Beştaş, "haddini bil" dedi. Beştaş, AK Parti milletvekillerine, "Siz milletvekillerini tutuklatan bir partisiniz. Siz halk iradesine darbe yapan bir partinin milletvekillerisiniz." ifadesini kullandı. Beştaş, "Şu anda bizim hapishanede rehin tutulan arkadaşlarımızın bugün yıl dönümü diyorum. Bir reklam partisi işte burada da böyle müdahale eder. Çünkü, bir derinlik, cevap üretme, mantık yok." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuşmanın yanında ortaya konulan fiillerin de çok önemli olduğunu belirterek, Beştaş'ın, AK Parti milletvekillerine had bildirmeye kalktığını söyledi.

Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz, DHKP-C sempatizanı birisiniz; siz, milletvekilimize had bildiremezsiniz. Siz, bir savcıyı şehit eden örgüte teşekkür eden bir insansınız, hangi hukukçu kimliğinizle bize had bildirmeye çalışıyorsunuz? Bu milletvekilimizden özür dileyeceksiniz. Şehit Mehmet Selim Kiraz'ı katleden DHKP-C terör örgütüne teşekkür eden birisidir. Lafa gelince 'hukukçuyum' diye ahkam keserler ve milletvekilimize had bildirmeye kalkar. Biraz utanmanız olsa kalkıp da burada siz milletvekilimize had bildiremezsiniz, kalkıp da hukuktan, haktan, adaletten konuşamazsınız. Dolayısıyla bir savcıyı katleden terör örgütüne teşekkür eden bir milletvekilinin hukuk anlamında bu parlamentoda söyleyebileceği hiçbir şey yoktur." dedi.

Beştaş ise "Bize 'terörist' diyenlerin ağababalarıdır terörist. Bizi terörizmle suçlayanlar, terörizmle iç içe yaşayan, kendi kucağından FETÖ terör örgütünü doğuran partidir. Bu ülkeye terörü siz getirdiniz. FETÖ'yle kol kola olanlar, bugüne kadar sizin dışınızda hangi parti olsaydı şimdi bütün üyeleri cezaevinde olurdu. Kucağınızda taşıdığınız Bağdadi'yi öldürdünüz. Onu da sattınız gerçi. ya sattınız ya size rağmen öldürüldü. Bize ezberlerle konuşmayın." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, DEAŞ ile çok çetin bir mücadele verdiklerini anımsattı. Muş, şöyle devam etti:

"Bağdadi de cehennemi boyladı, diğer terörist başları da cehennemi boylayacak. Biz, 'teaser' veya 'reklam partisi' değiliz ama siz tabelayı indirdiniz, oraya bir terör partisi tabelası astınız. Dolayısıyla teröre kuluçka olan sizsiniz, teröre kucak açan sizsiniz, çocukları kandırıp dağa götüren sizsiniz. Lafa geldi mi konuşursunuz ama bir anne olarak, bir kadın milletvekili olarak çıkıp da o kız çocuklarını dağa kaçırıp orada peşkeş çeken teröristlere tek laf edemediniz. Utanın kendinizden."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Sayın grup başkanvekili, sizin bizi terörist olmakla suçlama hakkınız yok. Bunu size vermiyoruz. Bize, 'terörist' diyenin alnını karışlarız." ifadesini kullandı.

AK Parti milletvekilleri, Oluç'a tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri ile HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı, bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.