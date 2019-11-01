Son Dakika Haberleri: Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, 'boy yasaklarına uymayan' 8,5 ton balığa el koydu
Son Dakika Güncel Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, 'boy yasaklarına uymayan' 8,5 ton balığa el koydu

Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, 'boy yasaklarına uymayan' 8,5 ton balığa el koydu

6 saat önce

Gürpınar Su Ürünleri Hal'inde Ahtapot, Mahmuzlu Camgöz, Bakalyaro (Berlam), 63 kasa Mezgit, 340 kasa Hamsi, 175 kasa İstavrit, 8 kasa Lüfer balığının yer aldığı boy yasağına uymayan toplam 8,5 ton su ürünlerine el konuldu.

Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, 'boy yasaklarına uymayan' 8,5 ton balığa el koydu, System.String[]

Gürpınar Su Ürünleri Hal'inde Ahtapot, Mahmuzlu Camgöz, Bakalyaro (Berlam), 63 kasa Mezgit, 340 kasa Hamsi, 175 kasa İstavrit, 8 kasa Lüfer balığının yer aldığı boy yasağına uymayan toplam 8,5 ton su ürünlerine el konuldu.


İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gürpınar Su Ürünleri Hal'inde çeşitli denetimler gerçekleştirdi. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetim ve kontrol faaliyetleri sonucunda; kanuna aykırı olarak avlanılmış ve depolanması yapıldığı tespit edilen 4 Kasa Ahtapot, 1 Adet Mahmuzlu Camgöz, 19 Kasa Bakalyaro (Berlam), 63 Kasa Mezgit, 340 Kasa Hamsi, 12 Kasa Barbun, 1 Kasa Pisi Balığı, 175 Kasa İstavrit, 8 Kasa Lüfer balığının yer aldığı toplam 8,5 ton su ürünlerine el koyulurken; ilgili şahıslar hakkında da idari para cezası uygulandı. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimler, deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, soğuk hava depoları ve perakende satış yerleri vb. olmak üzere tüm noktalarda aralıksız devam ediyor. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökçek'ten alınan üç araç, "Aşırı yıpranmış" gerekçesiyle satılamadı
4 akademisyenin katili Volkan Bayar, müşteki avukata hakaret etti Bakan Kurum: İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok OYAK, TOTAL ve M Oil için Demirören Holding ile görüşmelere başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 18:03:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, 'boy yasaklarına uymayan' 8,5 ton balığa el koydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]