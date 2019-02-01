Su ürünleri OSB, ihracatta üçte bir artış sağlayacak
1 saat önce
Adana'nın sahil ilçesi Karataş'ta kurulacak olan Balık ve Su Ürünleri OSB'si, Türkiye'nin 1 milyar dolar civarında olan su ürünleri ihracatında 300 milyon dolarlık artış sağlayacak.
Adana
'nın sahil ilçesi Karataş
'ta kurulacak olan Balık ve Su Ürünleri OSB
'si, Türkiye
'nin 1 milyar dolar civarında olan su ürünleri ihracatında 300 milyon dolarlık artış sağlayacak. 2000 kişiye istihdam sağlayacak OSB ile Türkiye'nin sektörde Avrupa
ve Orta Doğu
'nun merkezi olması hedefleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:13
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