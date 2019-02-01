Son Dakika Haberleri: Su ürünleri OSB, ihracatta üçte bir artış sağlayacak

Su ürünleri OSB, ihracatta üçte bir artış sağlayacak

1 saat önce

Adana'nın sahil ilçesi Karataş'ta kurulacak olan Balık ve Su Ürünleri OSB'si, Türkiye'nin 1 milyar dolar civarında olan su ürünleri ihracatında 300 milyon dolarlık artış sağlayacak.

Su ürünleri OSB, ihracatta üçte bir artış sağlayacak, System.String[]
Adana'nın sahil ilçesi Karataş'ta kurulacak olan Balık ve Su Ürünleri OSB'si, Türkiye'nin 1 milyar dolar civarında olan su ürünleri ihracatında 300 milyon dolarlık artış sağlayacak. 2000 kişiye istihdam sağlayacak OSB ile Türkiye'nin sektörde Avrupa ve Orta Doğu'nun merkezi olması hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:13 

Karataş, Türkiye, OSB, Ekonomi
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