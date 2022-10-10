Su Ürünleri Tescil Komitesi, 4 balık türünü tescilledi - Son Dakika
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Su Ürünleri Tescil Komitesi, 4 balık türünü tescilledi

10.10.2022 16:05
Su Ürünleri Tescil Komitesi, 4 balık türünü tescilledi

TARIM ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, gıda ve rekreasyon amaçlı kullanım kapsamında mezgit, mercan, dişlisazancık ve kırkgöz dişlisazancığı balık türlerini tescil etti.

TARIM ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, gıda ve rekreasyon amaçlı kullanım kapsamında mezgit, mercan, dişlisazancık ve kırkgöz dişlisazancığı balık türlerini tescil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, su ürünleri araştırma enstitülerinin bilimsel çalışmaları alt komitelerde değerlendirilerek yeterli görülen tür, ırk, ekotiplere ait bilgiler; bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde kurulan komiteye sunuluyor. Son 10 yılda bakanlıkça Türkiye'de ticari avcılığı ve yetiştiriciliği yapılan türler ve doğal ortamda sadece ülkeye ait endemik özellikte yerel türlerden oluşan 32 su ürünü, tescil edildi. Aynı zamanda önemli ticari türlerin de tescili yürütülürken, bu amaçla başta hamsi olmak üzere denizlerde ticari avcılığı yürütülen çaça, palamut, lüfer, sarıkuyruk istavrit, sardalya, barbunya, pisi, sarıkulak kefalin bakanlık adına tescili yapıldı. Bu şekilde ticari düzeyde hem avcılığı hem de yetiştiriciliği yapılan türlerden çipura, levrek, Karadeniz kalkan balığı; içsu balıklarından ise en çok avcılığı yapılan inci kefali başta olmak üzere sudak, turna, sarı balık ve kerevit tescil edildi. Son 5 yılda Türkiye'de nesli tehlike altında olan endemik türlerden sülük, doktor balık, beni balığı, yağ balığı, Antalya siraz balığının bakanlık adına koruma amacıyla tescili sağlandı.Son olarak sadece Türkiye'de Göller Bölgesi'nde bulunan dişlisazancık, kırgöz dişlisazancığı, mezgit ve mercan balıkları Su Ürünleri Tescil Komitesi tarafından tescil edildi.


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Kaynak: DHA

Araştırma, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su Ürünleri Tescil Komitesi, 4 balık türünü tescilledi - Son Dakika

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