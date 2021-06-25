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Su ürünleri uzmanından uyarı: Av yasağıyla amatör balıkçılık da yasaklanmalı - Son Dakika

Su ürünleri uzmanından uyarı: Av yasağıyla amatör balıkçılık da yasaklanmalı

25.06.2021 11:11
Su ürünleri uzmanından uyarı: Av yasağıyla amatör balıkçılık da yasaklanmalı, System.String[]

Deniz canlılarının yok olma tehdidiyle yüz yüze olduğunu belirten Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Gökhan Taşpınar, "Av yasakları döneminde amatör balıkçıların avcılık yapması da engellenmeli.

Deniz canlılarının yok olma tehdidiyle yüz yüze olduğunu belirten Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Gökhan Taşpınar, "Av yasakları döneminde amatör balıkçıların avcılık yapması da engellenmeli. Onların gözüne küçük gelen bir kilogram havyarlı balık aslında sezonda karşımıza çıkacak binlerce balık demektir" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre su ürünleri üretiminin 2020 yılında yüzde 21,3 azaldığına dikkat çeken Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Altınbaş Üniversitesi Öğr. Görevlisi Gökhan Taşpınar, "Bu duruma yol açan temel etkenler deniz ve çevre kirliliği, küresel ısınma ve avcılık politikalarıdır" diye konuştu.

"KİRLİLİK DOĞANIN DENGESİNİ BOZUYOR"

Çevre kirliliğinin sadece insan kaynaklı olduğunu belirten Taşpınar, "Evsel ve endüstriyel atıkların tamamen arıtılmadan denizlere verilmesi, tarım ilaçlarının akarsular ile denize karışması, denizde yaşanan kazalar ve suya petrol karışması kirliliğinin başlıca nedenleridir. Kirliliğin doğanın dengesini bozduğunu ve Marmara Denizi'nde bir çevre felaketine yol açan müsilaj temizlense dahi bir süre sonra yeni sorunların ortaya çıkar. Hepimize düşen görevler var. Bireyler olarak denize çöp atmamamız, atanları engellememiz ve bu arada su tüketimini asgari düzeye indirmemiz bile kirliliğin azalmasına katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL ISINMA DENGEYİ ALTÜST ETTİ"

Küresel ısınmanın doğanın dengesini altüst ettiğini kaydeden Gökhan Taşpınar şu uyarıları yaptı:

"Doğal ortamların tahribatı, atmosfere karışan gazlar ve buzulların erimesiyle beraber dengeler her geçen gün daha kötüye gidiyor. Mevsimlerin anormal değişimleri sucul ortamı da olumsuz yönde etkiliyor. Sıcaklık parametreleri değişen denizlerde hem balıkların üretkenliği azalmış hem de Türkiye'deki denizlere yabancı olan bazı zararlı türler okyanuslardan sularımıza kadar gelmiştir. Bu türler, ortamdaki canlıların besinlerine ortak olmuş veya onları avlamaya başlamıştır. Yabancı türlerden kurtulmaya çalışmak bugünü kurtaracak bir adımdır. Asıl olması gereken büyük yaptırımlarla kirliliğin önüne geçilmesi ve doğal ortamın korunması ile sağlanacaktır."

Suyun kalitesinin iyi olmasının su canlılarının üremesi ve yavruların gelişmesi için önem arz ettiğini vurgulayan Öğr. Görevlisi Gökhan Taşpınar, "Kalite ne kadar düşerse verim de oranda düşecektir" dedi

"BİR KİLOGRAM HAVYARLI BALIK SEZONDA BİNLERCE BALIK DEMEK"

Avcılık politikalarına da değinen Taşpınar, "Deniz canlıları zaten sıkıntılı bir süreçten geçerken üstüne aşırı avcılığında eklenmesi aslında türlerdeki azalmanın son halkasını oluşturmaktadır. Av yasakları döneminde amatör balıkçıların avcılık yapması da engellenmelidir. Onların gözüne küçük gelen bir kilogram havyarlı balık aslında sezonda karşımıza çıkacak binlerce balık demektir. Küçük diye nitelendirdiğimiz deniz araçlarına artık kolayca sonar cihazı takılıp balığın olduğu bölgede nokta atışı avcılık yapılabiliyor. Kışın tükettiğimiz canlılara yazın üremeleri için vakit vermeli, tükettiğimiz canlılara saygı duymalıyız. Denizlerimizde birçok tür varlığını kaybetmiş durumda ve birçoğu da tehlike altında. Bu sıkıntılı süreçlerden ya birlikte hareket ederek kurtulacağız ya da elbirliği ile yok edeceğiz" uyarısını yaptı.


Su ürünleri uzmanından uyarı: Av yasağıyla amatör balıkçılık da yasaklanmalı

Türkiye İstatistik Kurumu, Küresel Isınma, Petrol, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Su ürünleri uzmanından uyarı: Av yasağıyla amatör balıkçılık da yasaklanmalı - Son Dakika


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