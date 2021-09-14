Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı son 1 yılda 3 milyar doları aştı - Son Dakika

2023 yılı için belirlediği 2,5 milyar dolar ihracat hedefine 2020 yılı sonunda ulaşarak 2023 yılı hedefini 3,5 milyar dolara yükselten su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü arttırdığı 2023 yılı hedefine de kolaylıkla ulaşacak bir görüntü çiziyor.

Sekiz aylık ihracat 2 milyar doları geçti

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2021 yılı Ocak – Ağustos döneminde ihracatı ise; yüzde 37'lik artışla 1 milyar 524 milyon dolardan 2 milyar 82 milyon dolara yükseldi.

Pandemi döneminde vücudun direncini arttıran, protein deposu balık, beyaz et, yumurta, süt ürünleri ve bal ürünlerine olan talep artışının ihracat rekorunu getirdiğinin altını çizen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, bu sayede su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatta ilk kez 3 milyar doları aştığını dile getirdi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2021 yılının Ocak – Ağustos döneminde gerçekleştirdiği 2 milyar 82 milyon dolarlık ihracatta en büyük payı 880 milyon dolar ihracatla su ürünleri sektörünün aldığını anlatan Kızıltan, "Kanatlı sektörü 499 milyon doları kanatlı eti, 238 milyon dolarlık dilimi yumurta ihracatından olmak üzere 737 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. Süt ürünleri sektörü 268 milyon dolar döviz kazandırdı. Süt ürünleri sektörü 2020 yılında ihracat hakkı kazandığı Çin'i lider konumuna yükseltti. Bal ihracatımız 17 milyon dolar olurken, sektörümüz kapsamındaki diğer ürünlerden 180 milyon dolar döviz geliri elde ettik" şeklinde konuştu.

Girit: "Her gün üç öğün insanlığın karşısındayız"

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak vücudun protein ihtiyacını karşılayan sağlıklı gıdalarda insanlığın karşısına her gün üç öğün çıktıklarına değinen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, bu durumu avantaja çevirdiklerini vurguladı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2023 yılı için belirlediği 2,5 milyar dolar ihracat hedefine 2020 yılı sonunda ulaştığını, 2023 yılı hedefini 3,5 milyar dolara yükselttiğini hatırlatan Girit, "Sabah kahvaltısında yumurta, bal ve süt ürünleri, öğle yemeğinde tavuk, akşam yemeğinde ise balık seçeneğini sunuyoruz. O nedenle pandemi sürecinden diğer sektörlere nazaran daha az etkilendik. 2020 yılında 2 milyar 450 milyon dolar olan ihracatımızı 2021 yılı sonunda 3 milyar 250 milyon dolara taşıyacak potansiyele sahibiz. 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştireceğimiz ihracat artışıyla 2023 yılı sonu için belirlediğimiz 3,5 milyar dolar ihracat hedefini kolaylıkla tutturacağımıza inanıyoruz" diye görüşlerini paylaştı.

152 ülkede milyarlarca insan tercih etti

2021 yılının Ocak – Ağustos döneminde, sağlıklı, protein yönüyle güçlü su ürünleri, kanatlı eti, yumurta, süt ürünleri ve bal ürünlerinin dünya genelinde 152 ülkede milyarlarca insan tarafından tercih edildiğini dillendiren Girit, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye 152 ülkeye su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihraç ederken Irak 334 milyon dolarla zirvedeki yerini korudu. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2020 yılının Ocak – Ağustos döneminde Rusya Federasyonu'na 71 milyon dolarlık ihracat yapmışken, 2021 yılının sekiz aylık döneminde ihracatını yüzde 175'lik rekor artışla 196 milyon dolara taşıdı. Listenin üçüncü basamağında 108 milyon dolarlık ihracatla İtalya yer aldı."