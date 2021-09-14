Üye Girişi
Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı son 1 yılda 3 milyar doları aştı - Son Dakika

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı son 1 yılda 3 milyar doları aştı

14.09.2021 11:34
Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı son 1 yılda 3 milyar doları aştı, System.String[]

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü her gün 3 öğün dünya sofralarını süsledi, son bir yıllık dönemde ihracatını yüzde 28 arttırarak 2 milyar 350 milyon dolardan 3 milyar dolar 6 milyon dolara tırmandı.

2023 yılı için belirlediği 2,5 milyar dolar ihracat hedefine 2020 yılı sonunda ulaşarak 2023 yılı hedefini 3,5 milyar dolara yükselten su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü arttırdığı 2023 yılı hedefine de kolaylıkla ulaşacak bir görüntü çiziyor.

Sekiz aylık ihracat 2 milyar doları geçti

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2021 yılı Ocak – Ağustos döneminde ihracatı ise; yüzde 37'lik artışla 1 milyar 524 milyon dolardan 2 milyar 82 milyon dolara yükseldi.

Pandemi döneminde vücudun direncini arttıran, protein deposu balık, beyaz et, yumurta, süt ürünleri ve bal ürünlerine olan talep artışının ihracat rekorunu getirdiğinin altını çizen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, bu sayede su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatta ilk kez 3 milyar doları aştığını dile getirdi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2021 yılının Ocak – Ağustos döneminde gerçekleştirdiği 2 milyar 82 milyon dolarlık ihracatta en büyük payı 880 milyon dolar ihracatla su ürünleri sektörünün aldığını anlatan Kızıltan, "Kanatlı sektörü 499 milyon doları kanatlı eti, 238 milyon dolarlık dilimi yumurta ihracatından olmak üzere 737 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. Süt ürünleri sektörü 268 milyon dolar döviz kazandırdı. Süt ürünleri sektörü 2020 yılında ihracat hakkı kazandığı Çin'i lider konumuna yükseltti. Bal ihracatımız 17 milyon dolar olurken, sektörümüz kapsamındaki diğer ürünlerden 180 milyon dolar döviz geliri elde ettik" şeklinde konuştu.

Girit: "Her gün üç öğün insanlığın karşısındayız"

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak vücudun protein ihtiyacını karşılayan sağlıklı gıdalarda insanlığın karşısına her gün üç öğün çıktıklarına değinen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, bu durumu avantaja çevirdiklerini vurguladı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2023 yılı için belirlediği 2,5 milyar dolar ihracat hedefine 2020 yılı sonunda ulaştığını, 2023 yılı hedefini 3,5 milyar dolara yükselttiğini hatırlatan Girit, "Sabah kahvaltısında yumurta, bal ve süt ürünleri, öğle yemeğinde tavuk, akşam yemeğinde ise balık seçeneğini sunuyoruz. O nedenle pandemi sürecinden diğer sektörlere nazaran daha az etkilendik. 2020 yılında 2 milyar 450 milyon dolar olan ihracatımızı 2021 yılı sonunda 3 milyar 250 milyon dolara taşıyacak potansiyele sahibiz. 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştireceğimiz ihracat artışıyla 2023 yılı sonu için belirlediğimiz 3,5 milyar dolar ihracat hedefini kolaylıkla tutturacağımıza inanıyoruz" diye görüşlerini paylaştı.

152 ülkede milyarlarca insan tercih etti

2021 yılının Ocak – Ağustos döneminde, sağlıklı, protein yönüyle güçlü su ürünleri, kanatlı eti, yumurta, süt ürünleri ve bal ürünlerinin dünya genelinde 152 ülkede milyarlarca insan tarafından tercih edildiğini dillendiren Girit, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye 152 ülkeye su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihraç ederken Irak 334 milyon dolarla zirvedeki yerini korudu. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2020 yılının Ocak – Ağustos döneminde Rusya Federasyonu'na 71 milyon dolarlık ihracat yapmışken, 2021 yılının sekiz aylık döneminde ihracatını yüzde 175'lik rekor artışla 196 milyon dolara taşıdı. Listenin üçüncü basamağında 108 milyon dolarlık ihracatla İtalya yer aldı."

İhracat, dolar, Ocak, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı son 1 yılda 3 milyar doları aştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi 12:27 Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan 12:20 İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı 12:00 Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı 11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda 11:22 Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı 11:17 Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi 10:38 Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Tarım Bakanlığı ve DSİ, 10:26 Tarım Bakanlığı ve DSİ, "yüzer güneş panelleri" projesini gündeme aldı! Yüzde 54 başarı sağlandı

Son Dakika Haberleri
12:55 Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı
12:26 Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi
12:23 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı
12:20 İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi
12:13 Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi
11:59 Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı
11:45 Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira
11:37 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız
11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı
11:22 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak
Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı         
12:56
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi         
12:14
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız         
11:37
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak         
11:23
5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi 5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi         
11:18
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı         
10:32
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada         
08:57
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı         
00:43
Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu         
22:21
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz         
19:04
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 13:09:25. #1.11#
SON DAKİKA: Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı son 1 yılda 3 milyar doları aştı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement