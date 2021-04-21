Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatta 2,5 milyar doları geçti - Son Dakika

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatta 2,5 milyar doları geçti

21.04.2021 09:01
Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatta 2,5 milyar doları geçti, System.String[]

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü son 1 yıllık dönemde ihracatta 2,5 milyar doları geçmenin mutluluğunu yaşıyor.

2023 yılında 3 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 1 Nisan 2020 – 31 Mart 2021 döneminde ihracatını yüzde 4'lük artışla 2 milyar 436 milyon dolardan, 2 milyar 523 milyon dolara taşıdı.

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatında aslan payını 1 milyar 108 milyon dolarlık tutarla su ürünleri sektörü alırken, 496 milyon doları kanatlı eti, 277,6 milyon doları yumurta ihracatından olmak üzere Kanatlı sektörü rekora 773,5 milyon dolarlık katkı sağladı. Çin'e ihracat vizesi alan süt ürünleri sektörü 310 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırırken, bal ihracatı 25 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün kapsamına giren diğer ürünler ise 306 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu.

İhracatın yüzde 41'i Ege Bölgesi'nden yapıldı

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün son 1 yıllık dönemde gerçekleştirdiği 2,5 milyar dolar ihracatta aslan payını 1 milyar 25 milyon dolarlık tutarla Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği aldı.

Türk somonundan tavuğa, yumurtadan peynire, tereyağından bala, bağırsaktan deniz patlıcanına, midyeden orkinosa, levrekten alabalığa, çipuradan kaya levreğine geniş ürün yelpazesiyle su ürünleri ve hayvansal mamulleri dünyanın dört bir tarafına ulaştıran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yıllık ihracatı 1 milyar doları geçen dördüncü birlik olmayı başardı.

Girit: "İhracatçı Birlikleri arasında Şampiyonlar Ligi'ne girdik"

"İhracatta 1 milyar dolarlık kritik seviyeyi geçtik. İhracatçı Birlikleri arasında Şampiyonlar Ligi'ne girdik" diyen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 40'tan fazlasının Egeli ihracatçılarca gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihraç ürünlerinin Türkiye'de üretildiğine temas eden Girit, "Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüzün Türkiye'ye kazandırdığı 2,5 milyar dolar döviz sanayi sektörleriyle kıyaslandığı zaman az gibi görünebilir, ancak bu rakamın tamamına yakınının yerli üretimle elde edildiğini ve katma değerinin tamamına yakınının ülkemizde kaldığı düşünüldüğünde sektörümüzün sağladığı katma değerin önemi daha net anlaşılacaktır" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler 2022 yılını Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı İlan etti

Türkiye'de 2000'li yıllarla birlikte sektörün büyük bir gelişim gösterdiğini anlatan Girit, sözlerini şöyle tamamladı: "Geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisimiz tarafından kamuoyu ile paylaşılan 'İhracat 2021 Raporu'na göre 2035'te, ihracat artışının en yüksek olacağı sektörler sıralamasında Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü yüzde 297'lik artışta ihracatını en fazla arttıracak ikinci sektörümüz olacak. 2035 yılı için ortaya konulan hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2022'yi Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı ilan etmesi motivasyonumuzu daha da arttırdı."

Ege'den yapılan ihracatın yüzde 76'sı su ürünlerinden

Dünya sofralarının protein ihtiyacını karşılayan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 1 Nisan 2020 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında 1 milyar 25 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin 1 milyar 25 milyon dolarlık ihracatına en büyük katkıyı 776 milyon 228 bin dolarlık tutarla su ürünleri sektörü yaparken, Ege Bölgesi'ndeki beyaz et ve yumurta sektörü 81 milyon 3 bin doları kanatlı eti, 64 milyon 34 bin doları yumurtadan olmak üzere 145 milyon 37 bin dolarlık ihracata imza attı.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracat vizesi alması sonrasında morallerin yükseldiği süt ürünleri sektörü 62 milyon 70 bin dolarlık ihracat yaparken, küresel ısınmadan olumsuz etkilenen bal sektöründe ihracat 11 milyon 573 bin dolar şeklinde kayıtlara geçti.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatta 2,5 milyar doları geçti

Türkiye, İhracat, Türk, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatta 2,5 milyar doları geçti - Son Dakika


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