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Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 2023 hedefini 1 milyar dolar artırdı - Son Dakika

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 2023 hedefini 1 milyar dolar artırdı

25.06.2021 10:08
Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 2023 hedefini 1 milyar dolar artırdı, System.String[]

İhracat sektörlerinin büyük çoğunluğu 2023 yılı ihracat hedeflerini aşağı yönlü güncellerken, Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü yukarı yönlü revize ederek 1 milyar dolar artırdı.

İhracat sektörlerinin büyük çoğunluğu 2023 yılı ihracat hedeflerini aşağı yönlü güncellerken, Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü yukarı yönlü revize ederek 1 milyar dolar artırdı.

2023 yılı için belirlediği 2,5 milyar dolar ihracat hedefini 3 yıl önce tutturduklarını dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, 2023 yılı ihracat hedeflerini 3,5 milyar dolara yükselttiklerini kaydetti. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin Mali Genel Kurulu'nda konuşan Girit, ihracatçılar olarak ülkeye sadece döviz kazandırmadıklarını, kurdukları dostluklarla Türkiye'nin uluslararası ilişkilerine de katkı sağladıklarını anlattı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak insanlığın karşısına her gün üç öğün çıktıklarına işaret eden Girit, "Sabah kahvaltısında yumurta, bal ve süt ürünleri; öğle yemeğinde tavuk; akşam yemeğinde ise balık seçeneğini sunuyoruz. O nedenle pandemi sürecinden diğer sektörlere nazaran daha az etkilendik. 2020 yılında 2 milyar 450 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştireceğimiz ihracat artışıyla 3,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Amerika'da Türk mutfağı ders olarak okutulacak

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki gıda birliklerinin ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin ihracatını arttırmak için TURQUALITY projesini hayata geçirdiğine de değinen Girit, proje kapsamında Türk su ürünleri dahil, Türk lezzetlerini ABD'li şeflere ve satın almacılara tadım etkinlikleriyle tanıttıklarını, Türk mutfağının 5 yıl süreyle Las Vegas Üniversitesi'nde müfredata girdiğini, üniversitede okuyan şeflerin Türk lezzetlerini öğrenerek mezun olacaklarını ve meslek hayatlarında menülerinde yer vereceklerini bu sayede ABD'ye Türk gıda ürünlerinin ihracatının katlanarak artmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründen çevreci ödül töreni

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Ege İhracatçı Birliklerinin sürdürülebilirlik eksenli çalışmalarına yeşil ödül töreniyle destek verdi. Birlik, 2020 yılında gerçekleştirdiği 983 milyon dolarlık ihracatın yüzde 78'ini gerçekleştiren 15 üyesinin ödüllerini fidan sertifikası şeklinde verdi. 15 firma adına bağışlanan bin 800 fidanla Kınık'ta bir koruluk oluşturuldu.

Ege Bölgesinin ihracatına 765 milyon dolarlık katkı sağlayan firmaların fidan sertifikaları, Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlenen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin Genel Kurulu'nda düzenlenen törenle dağıtıldı. - İZMİR

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 2023 hedefini 1 milyar dolar artırdı
Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 2023 hedefini 1 milyar dolar artırdı
Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 2023 hedefini 1 milyar dolar artırdı

İhracat, dolar, Türk, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 2023 hedefini 1 milyar dolar artırdı - Son Dakika Ekonomi


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