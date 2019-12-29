Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatta hedefi Orta Doğu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatta hedefi Orta Doğu - Son Dakika Ekonomi

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatta hedefi Orta Doğu

6 saat önce

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, güçlü oldukları Orta Doğu pazarında konumlarını korumak ve güçlendirmek istediklerini bildirdi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatta hedefi Orta Doğu, System.String[]

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, güçlü oldukları Orta Doğu pazarında konumlarını korumak ve güçlendirmek istediklerini bildirdi.

Girit, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu ülkelerine ihracatta kanatlı, yumurta ve süt ürünlerinin ağırlıkta olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi şehrinde düzenlenen Sial Middle East 2019 Fuarı'na ikinci kez katıldıklarını belirten Girit, şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri coğrafya ve nüfusu küçük bir ülke olmakla birlikte kişi başı 48 bin dolara ulaşan milli geliri ile alım gücü yüksek bir nüfus. Kaliteli ürün isteği fazla. Türkiye hem su ürünlerinde, hem kanatlı sektöründe, hem de süt ürünlerinde son derece kaliteli ürünler üretiyor. Bu pazarda büyüme şansımız çok yüksek. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden üzerinden yeni hedef pazarlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Gıda güvenliği bağlamında zorunlu olan sağlık sertifikasının yanı sıra ayrıca tüm sığır ve kümes hayvanları ürünleri ithalatında İslami kurallara göre kesilmiş olduğuna dair menşe ülkede düzenlenmiş 'helal sertifikası' isteyen bir ülke. Bu pazara ihracat yapmak isteyen ihracatçılarımızın helal sertifikası almalarını tavsiye ediyoruz."

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar Birliği verilerine göre 2019'un 11 aylık döneminde Türkiye'ye 2 milyar 305 milyon dolarlık döviz kazandıran su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatının 1 milyar 51 milyon dolarlık dilimi Orta Doğu ülkelerine yapıldı.

Orta Doğu, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Boğaz'da yüzdü
Yerli arabanın bataryası 60 liraya dolacak, 500 km yol gidilebilecek 80 milyon lira büyük ikramiye çekilişinde son hazırlıklar yapıldı Erdoğan'ın 'jest' çıkışını hatırlatan işçi temsilcisi, sonuçtan memnun değil

Son Dakika Haberleri
16:05 Yerli arabanın bataryası 60 liraya dolacak, 500 km yol gidilebilecek - Son Dakika Ekonomi
15:51 Sandıklı'da otellerde doluluk yüzde yüze yaklaştı - Son Dakika Ekonomi
15:10 Emekliler "intibak" istiyor - Son Dakika Ekonomi
15:00 Doğalgaz dağıtımda ilk sukuk ihracı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi
14:55 Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika Ekonomi
14:16 80 milyon lira büyük ikramiye çekilişinde son hazırlıklar yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 16:32:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatta hedefi Orta Doğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]