Su ürünleri ve hayvansal mamullerde 5 koldan tanıtım atağı - Son Dakika

Su ürünleri ve hayvansal mamullerde 5 koldan tanıtım atağı

01.05.2021 11:30
Su ürünleri ve hayvansal mamullerde 5 koldan tanıtım atağı, System.String[]

İnsan vücudunun protein ihtiyacını karşılayan et, balık, yumurta, tavuk, bal, süt ve süt ürünlerini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ihracatını arttırmak için bünyesindeki 5 alt sektörle ilgili tanıtım filmleri çekme kararı aldı.

İnsan vücudunun protein ihtiyacını karşılayan et, balık, yumurta, tavuk, bal, süt ve süt ürünlerini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ihracatını arttırmak için bünyesindeki 5 alt sektörle ilgili tanıtım filmleri çekme kararı aldı.

Tanıtım filmleriyle sağlıklı ve kaliteli Türk gıdası algısını güçlendirerek, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründeki ürünlerin ihracatlarını arttırmayı amaçladıklarını dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, su ürünleri hakkındaki tanıtım filminin çekiminin tamamlandığını, kanatlı eti, yumurta, süt ve süt ürünleri ve bal ile ilgili filmler ile ilgili hazırlıklarının devam ettiğini kaydetti.

Dünya genelinde tüketici tercihlerinin belirlenmesinde dijital platformların çok belirleyici olduğuna dikkati çeken Girit, "Alt sektörlerimizi anlatan filmlerin yurtdışında dijital platformlarda yayınlanması için reklam stratejileri oluşturuyoruz. Özellikle pandemiyle birlikte markalar, tüketicilerine erişmek, fayda sağlamak, duygusal bağ kurmak ve etkileşime geçmek için yoğun olarak dijital mecra ve dijital çözümleri kullanıyor. Biz de Türk Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörlerimizin uluslararası tanıtımını yapmak, kaliteli ve sağlıklı Türk malı imajı oluşturmak üzere imaj filmlerini çektirerek, ağırlıklı olarak dijital kanallar ile hedef pazarlarımızda tanıtımını yapacağız" şeklinde konuştu.

Su ürünlerinin tanıtımı ABD'den başladı

"Su ürünleri sektörümüz için tamamladığımız yeni nesil imaj filmimizin dijital kanallarda tanıtımlarına ABD'den başladık" diyen Girit, sözlerini şöyle tamamladı: "Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 2035 yılına kadar ihracatını yüzde 297 oranında arttırmayı ve bugün 2,5 milyar dolar olan ihracatını 10 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor. Sektörün bu azmine tanıtım filmleriyle destek olacağız. Türk su ürünleri için yeni bir kurumsal kimlik çalışması ve web sitemizin yenilenmesi çalışmalarıyla birlikte daha etkin tanıtımlar yapmayı planlıyoruz. Kanatlı ürünleri, süt ürünleri ve bal sektörlerimiz için de tanıtım filmi ve dijital pazarlama projemize devam ediyoruz. Hedefimiz Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerini sadece kalitesi ve üretim gücü ile değil aynı zamanda gastronomi alanında oluşturduğu lezzetler ile de uluslararası pazarlarda tanıtmak ve marka değerini yukarılara taşımak." - İZMİR

Su ürünleri ve hayvansal mamullerde 5 koldan tanıtım atağı
Su ürünleri ve hayvansal mamullerde 5 koldan tanıtım atağı
Su ürünleri ve hayvansal mamullerde 5 koldan tanıtım atağı

Amerika Birleşik Devletleri, Tavuk, Türk, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Su ürünleri ve hayvansal mamullerde 5 koldan tanıtım atağı - Son Dakika Ekonomi


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