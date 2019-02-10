Son Dakika Haberleri: Su Ürünleri Yetiştiricilerine İyi Tarım Desteği

Su Ürünleri Yetiştiricilerine İyi Tarım Desteği

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, su ürünleri yetiştiriciliğini İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapan yetiştiricilere "iyi tarım desteği" sağlanacak.

Su Ürünleri Yetiştiricilerine İyi Tarım Desteği, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, su ürünleri yetiştiriciliğini İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapan yetiştiricilere "iyi tarım desteği" sağlanacak. Çipura, levrek ve alabalık türlerinin toplamı için alınabilecek destek en fazla 250 bin kilogramla sınırlandırılırken, destek miktarı kilogram başına 25 kuruş olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması için su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlandı.

Düzenleme, Bakanlıktan onaylı Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından alınmış İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Sertifikası'na sahip, Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteğine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre, su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları destekleme çalışmaları, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve il/ilçe müdürlükleriyle yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülecek.

Başvurular 8 Mart'a kadar yapılacak

İyi tarım desteğine, su ürünleri yetiştiriciliğini yavrudan hasada kadar İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştiren, 1 Ocak-31 Aralık 2018'de düzenlenen ve 2018'de geçerli olan İTU Sertifikası'na sahip üreticiler ile balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda temin etmek suretiyle yetiştiricilik yapan, geçen yıl düzenlenen ve 2018 yılında geçerli olan İTU Sertifikası'na sahip üreticiler başvurabilecek.

Desteklemeden yararlanmak isteyenler, Destekleme Talep Formu'nu doldurarak, 8 Mart'a kadar yetiştiriciliğin yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.

Bir yetiştirici/üreticinin, su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteğinden faydalanabileceği miktar çipura, levrek ve alabalık türlerinin toplamı için en fazla 250 bin kilogramla sınırlı olacak.

Destek miktarı kilogram başına 25 kuruş

Çipura, levrek ve alabalık türlerinde destek miktarı kilogram başına 25 kuruş olarak belirlendi. Yetiştirici/üreticinin birden fazla yetiştiricilik işletmesi varsa bu işletmeler tek işletme olarak kabul edilecek ve destekleme ödemesi buna göre yapılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:44 Kaynak: AA

Ekonomi
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