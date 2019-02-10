Su ürünleri yetiştiricilerine iyi tarım desteği
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığınca, İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliğine "iyi tarım desteği" verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliğine "iyi tarım desteği" verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:55
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