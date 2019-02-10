Son Dakika Haberleri: Su ürünleri yetiştiricilerine iyi tarım desteği

Su ürünleri yetiştiricilerine iyi tarım desteği

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca, İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliğine "iyi tarım desteği" verilecek.

Su ürünleri yetiştiricilerine iyi tarım desteği, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığınca, İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliğine "iyi tarım desteği" verilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:55 

Ekonomi
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