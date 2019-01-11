Son Dakika Haberleri: Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmeler Denetlendi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmeler Denetlendi

1 saat önce

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan Alabalık Tesisi ve kuluçkahaneler denetledi.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmeler Denetlendi, System.String[]
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan Alabalık Tesisi ve kuluçkahaneler denetledi.

Iğdır'da bulunan su ürünleri yetiştiricilik tesisinin toplam üretim kapasitesi 25 ton, 200 bin adet yumurta kapasiteli yavru yetiştirme kuluçkahaneleri mevcut olup gerekli kontroller yapıldı.

Denetimlerde üretilen balık miktarı, yemleme, havuzların teknik ve hijyenik şartları, oksijen durumu, pH ve sıcaklık gibi değerler kontrol edildi. Ayrıca yetiştiricilere, yemin hazırlanması ve depolanması, kalıntının önlenmesi, kayıt tutma ve Bakanlıkca verilen su ürünleri desteklemeleri hakkında güncel bilgiler verildi. Denetimlere yıl boyunca periyodik olarak devam edileceği öğrenildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel
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