Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk
12 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 628 bin ton su ürünleri üretildiğini belirterek, "Ülke tarihinde ilk kez yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:53
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Türkiye
'de geçen yıl yaklaşık 628 bin ton su ürünleri üretildiğini belirterek, "Ülke tarihinde ilk kez yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti." dedi.
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