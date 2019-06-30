Son Dakika Haberleri: Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk
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Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk

12 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 628 bin ton su ürünleri üretildiğini belirterek, "Ülke tarihinde ilk kez yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 628 bin ton su ürünleri üretildiğini belirterek, "Ülke tarihinde ilk kez yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:53 
Türkiye, Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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