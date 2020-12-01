Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz, en geç 25 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat etmeli" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz, en geç 25 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat etmeli"

01.12.2020 13:39
Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli:

Son dakika habere göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri yetiştirenlere verilecek destekler hakkında konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri yetiştirenlere verilecek destekler hakkında konuştu. Bakan Pakdemirli, "Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz, en geç 25 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar yetiştiricilik tesisinin bulunduğu Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor" dedi.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği, Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Tebliğle, yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararla su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere verilecek desteğe ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sağlıklı beslenmede önemli bir protein kaynağı olan su ürünleri üretiminde tür çeşitliliğini ve üretim miktarını artırmak amacıyla avcılık ve yetiştiriciliğe destek verdiklerini söyledi.

Su ürünleri sektörüne 2003 yılından bu yana toplam 1 milyar 350 milyon lira destek verdiklerini dile getiren Pakdemirli, sağladıkları bu destekle yetiştiricilik tesisi sayısının yüzde 70 artışla 2 bin 127'ye, üretim miktarının da yüzde 511 artarak, 373 bin tona yükseldiğini ifade etti.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin başta AB ülkeleri olmak üzere 100'den fazla ülkeye 1 milyar doların üzerinde su ürünleri ihracatı gerçekleştirdiğini de belirterek, "Bugün yayımlanan tebliğle alabalık üretimine 0.75 TL/kg, yeni türler, kapalı sistem ve kilogram üstü alabalık üretimine 1.50 TL/kg, midye üretiminde 0.10 TL/kg, toprak havuzlarda balık üretiminde 1 TL/kg, sazan balığı üretiminde 0.50 TL/kg destekleme yapılacak. Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz, en geç 25 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar yetiştiricilik tesisinin bulunduğu Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Tebliğ, Gazete, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: 'Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz, en geç 25 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat etmeli' - Son Dakika Ekonomi


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