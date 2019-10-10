Son Dakika Haberleri: Su ürünlerinde kanun dışı avlanma ve üretime 50 bin liraya kadar ceza
Son Dakika Ekonomi Su ürünlerinde kanun dışı avlanma ve üretime 50 bin liraya kadar ceza

Su ürünlerinde kanun dışı avlanma ve üretime 50 bin liraya kadar ceza

1 saat önce

Su Ürünleri Kanun Teklifi Meclis Tarım Komisyonu'nda kabul edildi.

Su ürünlerinde kanun dışı avlanma ve üretime 50 bin liraya kadar ceza, System.String[]

Su Ürünleri Kanun Teklifi Meclis Tarım Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle ruhsatsız ticari balık avcılığı ve izinsiz su ürünleri tesisi kurmaya getirilen cezalar 250 TL ila 50 bin TL arasında değişiyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:51 
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