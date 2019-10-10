Su ürünlerinde kanun dışı avlanma ve üretime 50 bin liraya kadar ceza
1 saat önce
Su Ürünleri Kanun Teklifi Meclis Tarım Komisyonu'nda kabul edildi.
Su Ürünleri Kanun Teklifi Meclis Tarım Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle ruhsatsız ticari balık avcılığı ve izinsiz su ürünleri tesisi kurmaya getirilen cezalar 250 TL ila 50 bin TL arasında değişiyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:51
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