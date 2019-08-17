Son Dakika Haberleri: Su ürünlerinde kapasitenin geliştirilmesi için toplandılar
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Su ürünlerinde kapasitenin geliştirilmesi için toplandılar

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Orman ve Tarım Müdürlüğünde su ürünleri üretici örgütleri ile bakanlık il müdürlüklerinin ortak piyasa düzeni ile uyumlu olarak kapasitesinin geliştirilmesi toplantısı düzenlendi.

Su ürünlerinde kapasitenin geliştirilmesi için toplandılar, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Orman ve Tarım Müdürlüğünde su ürünleri üretici örgütleri ile bakanlık il müdürlüklerinin ortak piyasa düzeni ile uyumlu olarak kapasitesinin geliştirilmesi toplantısı düzenlendi.

Düzce'de mevcut olan balıkçılık ve su ürünleri kooperatif ve üretici birlikleri ile İl Müdürlüğü ilgili personeline yönelik olarak AB'nin ortak balıkçılık politikasının ortak piyasa düzeninde balıkçılık ve su ürünleri üretici örgütlerinin rolleri ve önemi, su ürünlerinin pazarlanması ile üretim ve pazarlama planlarının uygulanması konularında farkındalık eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü personeli Dr. Nezaket Cömert, il ve ilçe müdürlükleri personelleri, su ürünleri yetiştiricileri ve su ürünleri kooperatifi başkanlarının yanı sıra İspanya'dan gelen 4 kişilik bir heyet katılım sağladı. İspanya heyetinde yer alan uzmanlar tarafından Avrupa Birliği'nde uygulanan model üzerine sunum yapılmış olup, sonrasında karşılıklı soru ve cevaplarla toplantı sonlandırıldı. - DÜZCE
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:20 Kaynak: İHA
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