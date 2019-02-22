Son Dakika Haberleri: Su Ürünlerinde Tazelik Denetimleri

Su Ürünlerinde Tazelik Denetimleri

53 dakika önce

Van genelinde perakende ve balık tezgahlarında su ürünleri denetimleri devam ediyor.

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Van genelinde perakende ve balık tezgahlarında su ürünleri denetimleri devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrol görevlilerince il genelinde perakende olarak satış yapan yerlerde ve karaya çıkış noktalarında denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde, tezgahlarda satışa sunulan balıkların Su Ürünleri Kanununa göre yasal avlanabilir asgari boy ölçüsünde satışa sunulup sunulmadığı, balık boy cetveli ile ölçülerek kontrol edildi. Ayrıca iş yerlerinin asgari teknik hijyenik şartları taşıyıp taşımadıkları, satılan balıkların tazelik kontrolleri yapıldı.

Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katıldığı denetimlerle ilgili bir açıklama yapan İl Müdürü İbrahim Görentaş, bu tür iş yerlerinin belirli sıklıkta denetimlerinin yapıldığı, mevzuata uygun olmayan iş yerlerine gerekli idari yaptırımların uygulandığını belirterek, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir ilkesinden hareketle vatandaşlarımız gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetleri için Alo Gıda 174 hattını arayabilirler" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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