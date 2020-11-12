Su ürünlerinde yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ürünlerinden 2023'te yıllık 600 bin ton üretim ve 2 milyar dolar ihracat hedefi için düğmeye bastı.

Bu hedefe ulaşılması için öncelikle yeni potansiyel yetiştiricilik alanları belirlenecek.

Bu kapsamda Hatay'da levrek ve çipura; Trabzon, Giresun ve Ordu'da Türk somonu; Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Tekirdağ, Sinop ve Trabzon'da diğer su ürünleri yetiştiriciliğine uygun olan alanlarda balık üretimine yönelik yeni yetiştiricilik alanlarının yatırıma açılması planlanıyor.

Yeni sistemde su ürünleri yetiştiriciliği yapılan alanlarda, balık çiftlikleri anlık olarak takip edilecek. Bunun yanı sıra, kişi başına düşen su ürünleri tüketimini artırmak amacıyla ülke çapında kamuoyuna yönelik etkinlikler düzenlenecek. Su ürünleri stoklarının güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar da yapılacak. Bu çalışmalar çerçevesinde Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi'ne devam edilecek. Balıklandırma çalışmaları da bir yandan sürecek. 2021 senesinde 40 milyonun üzerinde yavru balığın kaynaklara bırakılması planlanıyor.

(İHA)