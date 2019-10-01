Su ürünlerine denetim

Balık sezonunun başlaması ile Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından denetim yapıldı.



Av sezonunun başlamasıyla Düzce il merkezi ve ilçelerde su ürünleri ile ilgili olarak Tarım ve orman Müdürlüğüne ait elamanlar denetim yaptı. Söz konusu denetim İl ve İlçe Müdürlükleri personelleri ve güvenlik kuvvetleri ile birlikte koordineli olarak gerçekleştirildi. Balıkçı barınağı, çekek yeri, soğuk hava depoları, baraj gölü, tekneler ve perakende satış yerlerinin kontrol edildiği denetim esnasında, balık avcılığı ve satışı ile iştigal eden vatandaşların kanun ile belirtilen boy, tür, ağırlık, avcılık yöntemleri gibi uyulması gereken düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapıldı. İl merkezi ve ilçelerde su ürünleri denetimlerinin devam edeceği bildirildi. - DÜZCE